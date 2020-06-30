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Uçan yılanların gizemi çözüldü

ABD'de bulunan Virginia Tech Üniversitesi araştırmacıları, uzun süredir devam ettirdikleri araştırmalar sonucunda uçan yılanların gizemini çözdü.
Uçan yılanların gizemi çözüldü

Webtekno'nun haberine göre; doğa ve hayvanlar hakkında hâlâ bilmediğimiz çok fazla şey bulunuyor ancak gelişen bilim ve teknolojiyle birlikte yapılan çalışmalar sayesinde bunlar hakkında çok daha fazla şey öğrenebiliyoruz.

Üç boyutlu matematiksel modelini oluşturdular

Virginia Tech tarafından uçan yılanlar üstüne yapılan yeni bir araştırma, bu süreçteki kilit bir noktayı açığa çıkardı. Araştırmacılar, hareket yakalama teknolojisi ve yüksek hızlı kameralarla aerodinamik ve eylemsizlik etkisini birleştiren yılan uçuşlarının üç boyutlu matematiksel modelini oluşturdular.

Uçan robotların yapımında kullanılabilir

Araştırmacılar, bu çalışmayla birlikte uçuş eylemine sadece bir unsurun değil, yılanın yaptığı hareketlerin, yılanın deviniminin ve süzülme işlemini mümkün kılan diğer unsuların birleşiminin izin verdiğini keşfetti. Ayrıca yapılan bu çalışma, diğer hayvanlardaki dalgalanmanın farklı bir işlevini de ortaya koydu ki bu, yeni uçan robotların yapımında kullanılabilir.

Aslında bu çalışma, bundan yaklaşık 10 yıl önce ABD Savunma Bakanlığı tarafından Virginia Tech araştırmacılarının fonlanmasıyla başlamıştı. Çalışma kapsamında 'uçabilen' 5 yılan türü üzerinde çalışılıyordu.

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