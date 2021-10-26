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'UÇBEY'in ilk kez kullanıldığı operasyonda gri listedeki terörist vuruldu

Mardin'in Artuklu ilçesi kırsalında 23 Ekim'de etkisiz hale getirilen ve biri gri listede aranan 2 teröristin, sahada ilk defa kullanılan "UÇBEY" isimli VTOL İHA'nın görüntü aktarımı sayesinde vurulduğu bildirildi.
'UÇBEY'in ilk kez kullanıldığı operasyonda gri listedeki terörist vuruldu

Mardin'in Artuklu ilçesi kırsalında 23 Ekim'de etkisiz hale getirilen 2 terörist, Emniyet Genel Müdürlüğünce üretilen ve ilk defa sahada kullanılan "UÇBEY" isimli yerli ve milli VTOL İHA ile kara unsurlarına anlık havadan görüntü aktarımı sonrası etkisiz hale getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Polis Özel Harekat ve Havacılık Daire Başkanlıkları ile Mardin İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince, Artuklu kırsalında, 2 PKK/KCK terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de bulunan Ruken kod adlı Songül Özgün olduğu da belirlenen operasyon, bir ilke de sahne oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üretilen "UÇBEY" isimli yerli ve milli VTOL İHA, bölgede ilk kez bu operasyon sırasında kullanıldı.

Kara unsurlarına anlık havadan görüntü aktarımı yapan UÇBEY sayesinde, anlık görüntüleri alan özel harekat unsurları, çatışmaya girdikleri teröristleri etkisiz hale getirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üretilen ve ilk defa sahada kullanılan UÇBEY'in, bulunduğu alandan dikey kalkış yaptığı, yatay uçuş yapma özelliği sayesinde her türlü arazide rahat hareket etme avantajı sağladığı öğrenildi.

Teröristin sabotaj eylemleri için görevlendirildiği tespit edildi

Bu arada, gri listede aranan Özgün'ün, terör örgütünün sözde özel kuvvetler yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, metropollerde silahlı ve bombalı eylem arayışında olduğu belirtildi.

Mardin Ömerli İlçesi Beşikkaya Jandarma Karakol Komutanlığına 20 Ekim 2016'da yapılan ve bir geçici köy korucusunun şehit olduğu saldırıya katıldığı da belirlenen örgüt mensubunun, sabotaj eylemleri için görevlendirildiği, yurt içinde yapılan ve yapılacak eylemlerin planlanmasında yardımcı olduğu da tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerle, bir AK-47 Piyade Tüfeği, üç AK-47 Piyade tüfeği şarjörü, bu silaha ait 112 mermi, bir tablet, bir tuşlu cep telefonu, bir fotoğraf makinesi, 100 adet 9 mm tabanca mermisi, çok sayıda elektrikli ve elektronik malzeme, tıbbi malzeme, yabancı dilde yazıların yer aldığı not kağıdı ve temizlik malzemeleri ele geçirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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