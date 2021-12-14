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Uçmakdere kışın da paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

Tekirdağ'da adrenalin tutkunlarının gözde adreslerinden Uçmakdere, kışın da yamaç paraşütü yapanları ağırlıyor.
Uçmakdere kışın da paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

Denizin ve ormanların bütünleştiği Şarköy ilçesinin Uçmakdere Mahallesi'nde yamaç paraşütü uçuşları kış aylarında da devam ediyor.

Rüzgarın durumuna göre paraşüt tutkunları 250 veya 600 metrelik pistlerden uçuş yapıyor.

Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen ekstrem spor tutkunları, Uçmakdere'de gökyüzüyle buluşuyor.

Yerli ve yabancı paraşütçüler, özellikle hafta sonları Marmara Denizi'ni ve Ganos Dağı'nın sunduğu güzellikleri gökyüzünden izleme imkanı buluyor.

Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü (TEYAK) Başkanı Sadri Özel, Uçmakdere'nin ekstrem spor tutkunları için gözde bir yer olduğunu söyledi.

Uçmakdere'nin her mevsim uçuş için elverişli olduğunu anlatan Özel, şöyle konuştu:

"Kış gelmesine rağmen bölgede uçuşlarımız devam ediyor. Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor. İstanbul ve yakın illerden daha sık misafirlerimiz oluyor. Hafta sonu gelip insanlar burada streslerini atıp doğanın tadını çıkarıp dönüyor. Gökyüzüyle buluşmak isteyen herkesi buraya bekliyoruz."

İstanbul'dan gelen Hakan Canca da havanın uygun olduğu zamanlarda bölgede uçuş gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu sporun ayrı bir heyecanı olduğunu anlatan Canca, "Bu spor yamaçların, tepelerin sporu. Bizler de bu sporun tutkunu olarak uygun bölgelerde sık sık uçuş yapmaya çalışıyoruz. İstanbul'a yakın olması nedeniyle de burası güzel. Uçuş pistleri ve havası bu spor için çok elverişli." diye konuştu.

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Yunus Kaplan ise İstanbul'a yakın olması nedeniyle Uçmakdere'yi tercih ettiklerini vurgulayarak, "Yamaç paraşütü için Uçmakdere çok güzel bir konuma sahip. Paraşüt tutkunlarına burayı tavsiye ediyorum. Bu sporu seven bir çok kişi Uçmakdere'yi biliyor ve uçuş için tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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