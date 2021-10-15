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Ücretli çalışan sayısı ağustosta yıllık bazda yüzde 9,4 artarak 13,7 milyon oldu

Ücretli çalışan sayısı ağustosta yıllık bazda yüzde 9,4 artarak 13,7 milyon oldu.
Ücretli çalışan sayısı ağustosta yıllık bazda yüzde 9,4 artarak 13,7 milyon oldu

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Ağustos 2020'de 12 milyon 552 bin 434 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 9,4 artışla 13 milyon 732 bin 736 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 9,4, inşaat sektöründe yüzde 12,5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8,8 arttı.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ağustosta, bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,7, inşaat sektöründe yüzde 1,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 yükseldi.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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