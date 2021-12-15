  • BIST 2.160,63
  • Altın 823.49464
  • Dolar 14.6039
  • Euro 16.46
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 4 °C
»

Ücretli çalışan sayısı ekimde yıllık bazda yüzde 8,6 artarak 13,9 milyon oldu

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 artış gösterdi.
Ücretli çalışan sayısı ekimde yıllık bazda yüzde 8,6 artarak 13,9 milyon oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Ekim 2020'de 12 milyon 796 bin 11 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 8,6 artışla 13 milyon 896 bin 250 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 7,2, inşaat sektöründe yüzde 8,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9,6 arttı.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ekimde, bir önceki aya göre yüzde 0,5 artış gösterdi. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,3, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 azaldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Makine ihracatı 11 ayda 21 milyar dolar oldu14 Aralık 2021 Salı 14:53
  • Türkiye'nin doğal gaz depolama ve LNG tesisleri kış için teyakkuzda14 Aralık 2021 Salı 14:16
  • Yabancıya konut satışından çifte rekor geldi14 Aralık 2021 Salı 13:43
  • Büyük köprü projelerini elektrik panosuyla donattı, ihracata kapı araladı14 Aralık 2021 Salı 12:36
  • Türkiye, 50 ülkeye deri giyim eşyası satıyor14 Aralık 2021 Salı 12:27
  • Çip endüstrisine 'bağımsızlık' ve 'rekabet' için rekor yatırımlar geliyor14 Aralık 2021 Salı 11:57
  • E-ticaret işlem hacminin 400 milyarı geçmesi bekleniyor14 Aralık 2021 Salı 11:40
  • Konut satışlarında önemli artış14 Aralık 2021 Salı 10:48
  • Borsa güne rekorla başladı14 Aralık 2021 Salı 10:20
  • Düğünlerde artık 0.25 ve 0.50 gram takılıyor14 Aralık 2021 Salı 10:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti