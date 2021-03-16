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Ücretli çalışan sayısı ocakta yıllık bazda yüzde 5,2 arttı

Ücretli çalışan sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artış gösterdi, sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 8,4, inşaat sektöründe yüzde 22,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 artış kaydetti.
Ücretli çalışan sayısı ocakta yıllık bazda yüzde 5,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin "ücretli çalışan istatistikleri" haber bültenini yayımladı. Söz konusu istatistikler, 2009'dan başlamak üzere ilk kez duyurulmuş oldu.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Ocak 2020'de 11 milyon 969 bin 591 kişi iken bu yıl ocakta yüzde 5,2 artışla 12 milyon 589 bin 820 kişiye yükseldi.

Alt detaylara bakıldığında, ocakta ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 8,4, inşaat sektöründe yüzde 22,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 artış kaydetti.

Aylık değişim
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı ocakta Aralık 2020'ye göre yüzde 0,8 arttı.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi ile ticaret-hizmet sektörlerinde de yüzde 0,8 artış gösterirken, inşaat sektöründe yüzde 1,4 yükseldi.

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