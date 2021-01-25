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Ücretsiz bağlama eğitimi tamamlandı

Keçiören Belediyesi e-konservatuvarının ücretsiz bağlama eğitimlerinde 24 bölümlük derslerden oluşan Temel Eğitim Programı TRT Sanatçısı Ömer Hayri Uzun’un eğitmenliğinde tamamlandı.
Ücretsiz bağlama eğitimi tamamlandı

Uzaktan eğitimle sürdürülen bağlama derslerinde temel seviyeden başlanarak 24 bölümlük bir program oluşturuldu. Dersler, “kecmek.keciören.bel.tr” web adresi üzerinden yayınlanırken bu derslerde; bağlamada perde yerleri, tezene vuruşları, parmak egzersizleri gibi çalışmalar belli başlı türkülerle gerçekleştirildi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türkiye’de bir ilk olarak hizmete sunduğumuz e-konservatuvarımızda Bağlama Temel Eğitim Dersleri devam ediyor. Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) “kecmek.keciören.bel.tr” web adresinde uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürdüğümüz çalışmalarımız devam ediyor. TRT Sanatçısı Ömer Hayri Uzun eğitmenliğindeki derslerimize tüm vatandaşlarımız kayıt oluşturarak katılabilirler.” dedi. 

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“HERKES ÜCRETSİZ KATILABİLİR”
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, pandemi sürecince e-belediyecilik hizmetinde birçok ilke imza attıklarını kaydederek, e-konservatuvar hizmetinden tüm vatandaşların ücretsiz olarak faydalanabileceğini aktardı. Altınok, “7 branşta e-konservatuvar eğitimlerimiz devam ediyor. Bağlamanın yanı sıra ud, piyano, gitar, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Çocuk Korosu kurslarımızı web sitemizden hizmete sunduk.” ifadelerini kullandı.

ÖMER HAYRİ UZUN: GÖNÜL EZGİLERİ BAĞLAMANIN HER BİR TELİNDE VÜCUT BULUR
TRT Sanatçısı Ömer Hayri Uzun da 24 bölümden oluşan ders programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin bağlama çalma konusunda önemli bir yol katettiğini söyledi. Bağlamanın, Türk toplumunun gönül ezgilerini icra eden en önemli enstrümanlardan biri olduğunu da aktaran Uzun, “Bağlamanın atası telli bir enstrüman olan kopuzdur. Kopuz ve bağlama hem görünüş olarak hem de çalınma şekli bakımından birbirlerine çok fazla benzemektedir. Bu anlamda bağlamanın Türk toplumunda kadim bir geçmişi vardır. Gönül ezgileri bağlamanın her bir telinde vücut bulur ve tüm Türk dünyasına serpilir.”

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