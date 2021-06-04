Ücretsiz internet Başkent'in dört bir yanını sarıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz wi-fi hizmetini kent meydanlarına taşımaya devam ediyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz” diyerek hayata geçirdiği projenin ilk etabında kentin 35 meydanına yapılması planlanan çalışmalar hızla ilerliyor. Son olarak Batıkent Murat Karayalçın Meydanı ve Etimesgut Tren Garı bölgesi de wi-fi ağına dahil edildi.
ÜCRETSİZ İNTERNET BAĞLANAN MEYDAN SAYISI 30’A YÜKSELDİ
Batıkent Murat Karayalçın Meydanı ve Etimesgut Tren Garı bölgesinin eklenmesiyle Başkent’te ücretsiz wi-fi hizmetinin verildiği meydan sayısı kısa süre içinde 30’a yükseldi.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar ile Ankara’nın farklı noktalarında toplam 10 milyon metrekarelik alana ücretsiz internet sağlanmasının planlandığı proje her geçen gün daha da yaygınlaşırken, wi-fi uygulamasının aktifleştirildiğine ilişkin veriler ise “wifi.ankara.bel.tr” adresi üzerinden paylaşılıyor.
Vatandaşları hızlı, güvenli ve ücretsiz internetle buluşturan hizmet kapsamında devreye alınan ücretsiz 1. Etap wi-fi noktaları (FAZ1) şöyle:
1- 512. Sokak İvedik
2- Adnan Yüksel Caddesi
3- Akyurt Cumhuriyet Meydanı
4- Batıkent Meydan (GİMSA Önü)
5- Elmadağ Kent Meydanı
6- Haymana Kent Meydanı
7- Kalecik Kent Meydanı
8- Polatlı Kent Meydanı
9- Şehit Salim Akgül
10- Ayaş Kent Meydanı
11- Bala Kent Meydanı
12- Beypazarı Atatürk Parkı
13- Çamlıdere Ali Semerkandi Türbesi
14- Güdül Kent Meydanı
15- Kahramankazan Kent Meydanı
16- Kızılcahamam (Soğuksu Gidişi)
17- Nallıhan Kent Meydanı
18- Şereflikoçhisar Ankara Caddesi
19- Evren Kent Meydanı
20- Ulus Meydanı
21- Sıhhiye
22- Keçiören Belediyesi önü
23- Zafer Çarşısı
24- Çubuk Kent Meydanı
25- Ankara Kalesi
26- Hacı Bayram Veli Camii
27- Bahçelievler Adnan Ötüken Parkı
28- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı
29- Batıkent Murat Karayalçın Meydanı
30- Etimesgut Tren Garı
VATANDAŞLAR KULLANMAYA BAŞLADI
Kent genelinde yaygınlaşan ücretsiz internet hizmetinden yararlanan 7’den 70’e Başkentliler, Etimesgut’ta ve Batıkent’te de bu hizmetin başlamasından duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdiler:
-İlayda Sarıkaya: “Başkanımıza internet bağlantısı için çok teşekkür ederiz. Kullanmaya başladım, internetimiz olmadığı zamanda kullanırız.”
-Mehmet Üstüner: “Çok güzel bir uygulama olmuş. Telefonumdan bağlandım çekiyor, kullanmaya devam edeceğim.”
-İrem Aktepe: “Burası Etimesgut’un yaygın olarak kullanılan merkez noktası olduğu için çok aktif bir yer. Evim bu tarafta ve evde kullandığımız internetin bağlantısı pek iyi olmuyor. Böyle bir imkan sağlanmasının hepimiz için çok iyi bir yenilik olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımla genelde bu civarlarda oturuyoruz internetim olmadığında kendi internetlerini paylaşmalarını istiyorum. Böyle bir duruma artık gerek kalmayacak olması çok güzel.”
-Ayberk Kirik: “Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İnternetimiz bittiği zaman Büyükşehir’in bize sağladığı ücretsiz internet hizmetini kullanabileceğiz.”
-Ramazan Tümer: “Başkanımız sağ olsun çok güzel düşünmüş. Şu dönemde internet her şeyimiz.”
-Elif Doğa: “Gençler için çok güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum ve destekliyorum.”
-Gamze Akyüz: “Batıkent’in bu noktasında çok fazla genç oluyor. İnternet bağlantısı hizmeti desteklenebilir bir fikir ve kesinlikle kullanırım.”
-Elvin Koca: “Hepimiz öğrenciyiz. Çok güzel bir fikir, her zaman internetimiz olmuyor. Paketimiz bitebiliyor.”
KALAN 5 MEYDANDA DA ÇALIŞMALAR KISA SÜREDE TAMAMLANACAK
Merkez ve ilçe meydanlarına ücretsiz wi-fi uygulaması kapsamında kalan 5 meydanda da kısa sürede internet erişimi sağlanacak.
FAZ1 çalışmaları kapsamında yer alan Güvenpark, Beşevler Üniversiteler Bölgesi, Gökkuşağı Yolu, Sincan Lale Meydanı ile Çayırhan Kent Meydanı da kısa süre içinde internet erişimine açılacak.
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