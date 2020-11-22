Ücretsiz internet desteği başladı

Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda interneti olmayan mahallelerde (köylerde) pandemi sürecinde uzaktan eğitim alan öğrenciler için ücretsiz internet hizmeti başlattı.

Öğrencilerin hayatını kolaylaştıran uygulamaları birer birer hayata geçiren Başkan Yavaş, “Evlatlarımızın yüzlerinde gülümseme olmak için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Uzaktan eğitime devam kararı sonrası 45 günde 928 köyümüze ücretsiz interneti ulaştırmış olacağız” dedi. ‘koylereinternet.ankara.bel.tr’ adresinden takip edilebilecek çalışmalar kapsamında bugüne kadar 71 mahalle ücretsiz internete kavuştu.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Başkent’te internet erişiminde sıkıntı yaşanan özellikle kırsal mahallelerde wi-fi bağlantısı kurulumu ile öğrencilerin yüzünü güldüren Başkan Yavaş, öğrencilerin EBA sisteminde ders görebilmelerini sağlayarak eğitimde fırsat eşitsizliğini önlemeyi amaçlıyor.

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile eğitimin aksamaması için Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Başkan Yavaş, “Evlatlarımızın yüzlerinde gülümseme olmak için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Uzaktan eğitime devam kararı sonrası 45 günde 928 köyümüze ücretsiz interneti ulaştırmış olacağız” sözleriyle öğrencilere ücretsiz internet müjdesi verdi.

45 GÜNDE 928 MAHALLENİN İNTERNET BAĞLANTISI TAMAMLANACAK

Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi kendi imanlarıyla sağladığı internet hizmetini mahallelere ulaştırmaya devam ediyor.

Bugüne kadar (21 Kasım 2020 tarihi itibarıyla) 71 mahalleyi (köyü) internetle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, artan Covid-19 salgını nedeniyle yeniden uzaktan eğitim kararının alınmasının ardından çalışmalarını hızlandırdı. İhtiyacı olan mahalleleri tek tek tespit eden Büyükşehir Belediyesi, 45 gün içerisinde 928 mahallenin ücretsiz internet bağlantısını tamamlayacak.

ŞEFFAFLIĞIN BAŞKENTİ

On binlerce öğrencinin uzaktan eğitim konusundaki mağduriyetini gideren Büyükşehir Belediyesi, EBA, üniversite portalları ve diğer hizmetlere ulaşmak isteyen öğrenciler için internet hizmet bedelini kendi bütçesinden karşılıyor.

Bu hizmette de şeffaflık ilkesiyle hareket eden Büyükşehir Belediyesi internet hizmetinin tamamlandığı mahallelerin listesini de ‘koylereinternet.ankara.bel.tr’ adresi üzerinden yayınlamaya başladı.

ÇOCUKLAR MUTLUYSA BAŞKENT MUTLU

Büyükşehir Belediyesinin bu hizmeti için teşekkür eden Gölbaşı İkizce Mahallesi Muhtarı Fahrettin Dönmez, “Köyümüz 130 hane. Dün Büyükşehir Belediyesinden gelip çocuklarımız için internet koydular. Köyümüzün buna çok ihtiyacı vardı. Çoğu kişinin interneti yoktu, olanın da çekmiyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun” dedi.

Mahallelerine gelen internet sayesinde derslerini takip edebileceklerini belirten Gökmen Yağız Dönmez düşüncelerini, “Köyümüze internet geldi. Güle güle kullanalım. EBA’dan ders yapıyoruz, öğrenebiliyoruz artık” sözleriyle dile getirirken, Gürkan Gökkaya, “İlkokul birinci sınıfa gidiyorum. Köyümüze internet geldi. Teşekkür ederiz” dedi. İkizce Mahallesi’nde yaşayan Sudenaz Dönmez de mutluluğunu, “Köyümüze internet geldi. Çok memnunum. Teşekkür ederim” sözleriyle ifade etti.

GÖLBAŞI KOPARAN VE BOYALIK MAHALLELERİNE DE İNTERNET ULAŞTI

Gölbaşı Koparan Mahallesi Muhtarı Fikret Kale, mahallelerine ücretsiz internetin ulaştığını belirterek, “İnternet hizmeti için Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederim. Çocuklarımız ulaşamadığı bilgilere buradan ulaşabilecek” diye konuştu.

18 yaşındaki üniversite öğrencisi Dilek Balcı da eğitimde fırsat eşitliği sağlayan hizmet için teşekkür ederek, “Pandemi sürecinde uzaktan eğitim yapıyoruz. Derslerimize, sınavlarımıza online ortamda katılım gösteriyoruz. İnternet her zaman çekmiyor. Bu nedenle çok sıkıntı yaşıyoruz. Kültür Merkezimize internet bağlatılması çok hoşuma gitti. Bütün işlerimizi artık buradan halledebileceğiz” dedi.

Gölbaşı Boyalık Mahallesi Cami İmam Hatibi İbrahim Yavuztürk, öğrencilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, “Çocuklarımızın uzaktan eğitimde sıkıntıları vardı. İnternet sıkıntısını giderdiği için Belediye Başkanımız Mansur Yavaş beye çok teşekkür ederiz. Umarız bu hizmet çocuklarımıza çok faydalı olacak” değerlendirmesinde bulundu. 7. sınıfa giden Fatmanur Karagül ücretsiz internet imkanı için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederken, 3. sınıf öğrencisi Yiğitcan Karagül de çok mutlu olduklarını ifade etti.

AYDINCIK MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ CİHAN KARAKAYA’NIN HİKAYESİ

Altındağ Aydıncık Mahallesi’nde yaşayan Uşak Üniversitesi öğrencilerinden Cihan Karakaya’nın başarı hikayesine bir destek de Büyükşehir Belediyesinden geldi.

Ücretsiz internet hizmetinin götürüldüğü mahallede eğitimini bir yandan zor şartlar altında devam ettiren bir yandan da hayvancılıkla uğraşan Cihan Karakaya, düşüncelerini şöyle paylaştı:

“Uşak Üniversitesi Yeni Medya bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Pandemiden dolayı zorunlu derslerimizi internet üzerinden online olarak görmek zorundayız. Kaldığım evde şebeke ve bağlantı sorunlarıyla karşılaşıyorum. İnternet çekmediği için büyük sorun yaşıyorum. Bu yüzden amcamla internetin çekebildiği 300 metrelik tepeye çadır kurduk. İniş çıkış çok zor oluyordu. Günümüzde iletişim, internet ve telefon çok önemli şeyler olmasına karşın kullanamıyoruz. Mansur Başkan göreve geldikten sonra çok şeylerin değiştiğine inanıyorum. Gerçekten diğer belediyelere örnek olabilecek bir belediyecilik sistemi geliştirdi. Ankara'nın en ücra köşelerindeki köylere wi-fi götürmesi bizler için mutluluk verici.”

Altındağ Aydıncık Mahallesi Muhtarı İsmail Dursun ise gençlerin önünü açmak için eğitimin önemine vurgu yaparak, Büyükşehir Belediyesinin internet hizmetinden duyduğu memnuniyeti, “Mansur Başkanımızın hizmetlerinden çok memnunuz. Geçen sene köyümüzdeki ihtiyaç sahiplerine kömür ve gıda yardımı yapıldı. Çiftçilerimize de nohut, mercimek ve tohum desteği sağlanıyor. Bu sene de pandemiden dolayı interneti olmayan öğrencilerimiz için wi-fi hizmeti verildi” sözleriyle dile getirdi.