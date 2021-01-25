Ücretsiz izin istismar edildi

Hizmet-İş Sendikası'nın 43'üncü kuruluş yıldönümünde konuşan Hak-İş/Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, salgın döneminde ücretsiz izin uygulamasının bazı işverenlerce istismar edildiğini kaydetti.

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası 43. yaşını kutladı.

Emek Konukevi’nde gerçekleştirilen kuruluş yıldönümü ve Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı programına Hak-İş ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası Kurucu Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, konfederasyona bağlı sendikaların genel başkan ve yöneticileri, Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri ve şube başkanları katıldı.

Programda konuşan Genel Başkan Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası’nın kuruluş yıllarında yaşadığı zorluklar, kurulduğu yıldan günümüze gelene kadar vermiş olduğu mücadele, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi konusunda verilen mücadele, asgari ücret ve çalışma hayatına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

“SORUNUN ÇÖZÜMÜNDE YOL AÇICI OLDUK”

Arslan, 1 milyona yakın taşeron emekçisinin kadro almasında Hak-İş ve Hizmet-İş’in duruşu ve çalışmaları, hem sorunun çözümünde yol açıcı hem de çözümü tamamlayıcı olduğunu belirtti.

Arslan, toplu sözleşme dönemlerinin devam ettiği bilgisini vererek, "Özellikle yerel yönetimlerde hızla normalleşmenin başlamasıyla 1 Temmuz'dan itibaren belediye şirketlerinde yoğun bir şekilde toplu sözleşmelerini gerçekleştiriyoruz ve arkadaşlarımıza toplu sözleşme süreçlerinin ilk adımını onlarla paylaşıyoruz. Tabii ki bu toplu iş sözleşmeleri bundan sonra da devam edecek. Bu süreçlerin teşkilatımız tarafından çok doğru algılanması lazım. Yaşayan arkadaşlarımız bilirler ki 1990'lı yılların en büyük sorunu, belediyelerimizde çalışan binlerce geçici işçi, toplu sözleşmeden yararlanamıyor ve kadro alamıyordu. Geçici işçilerin kadro sorununu belediyelerde çözdük ve bu arkadaşlarımızın toplu sözleşmelerden yararlanmaları da bizim mücadelemizin sonunda olmuştur” dedi.

“İŞVERENLERCE İSTİSMAR EDİLDİ”

Pandeminin etkisiyle çalışanların zor bir dönem geçirdiğini belirten Arslan, "Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin gibi uygulamalar birçok sorunu beraberinde getirdi. Günlük 39 liraya mahkum edilen emekçiler var. Kısa çalışma ödeneği üzerine ekleme yaparak tam ücret verme anlayışı olmayan özel sektörde çalışan emekçilerde zorlu günler yaşıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ile yaptığımız görüşmede 'ücretsiz iznin kısa çalışma ödeneği alamayan işçiler için uygulanacağı' denmesine rağmen uygulamada bu yapılmamıştır. İşverenler bu açıklığı istismar etmiş, işçileri geçim zorluğuna mahkum etmiştir" diye konuştu.

“100 BİNDEN FAZLA ÜYEMİZ YASA ZORU İLE BİZDEN KOPARTILDI”

696 sayılı KHK'ya eklenen geçici madde ile iş kollarında yaşanan değişiklik nedeniyle 100 binden fazla üyelerinin sendikalarından istifa etmek zorunda kaldığını kaydeden Arslan, "Taşeron mücadelesinde verdiğimiz emekler bu değişiklik ile hiçe sayıldı. Bize büyük bir haksızlık yapıldı. Ancak biz bu antidemokratik uygulamaya karşı geri adım atmayacağız. Mücadelemizi daha da büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-