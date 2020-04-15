Ücretsiz izine maaş desteği ne kadar? Başvuru şartları neler? Kimler faydalanabilecek?

Korona virüs ile mücadele kapsamında birçok işletme faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Bunun yanı sıra birçok firma çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmak zorunda kaldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise ücretsi izne çıkarılanlara geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi verdi. Ücfretsiz izine ayrılanlara maaş desteği verileceğini söyleyen Bakan Albayrak, 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödeneceğini bildirdi.

Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar?

12 Nisan’da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza da maaş desteği vereceğiz. Bu kapsamda aylık 1170 lira maaş desteğini de sağlayacağız . ” dedi

Günlük ne kadar ödenecek?

İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek, bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek. 447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa getirilen geçici madde kapsamında, ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak. Bu yardımı alanlar çalıştırılması halinde işverene ceza kesilecek.

Destek kaç ay sağlanacak?

Destek 3 ay sağlanacak. Bu desteğin süresini Cumhurbaşkanı 6 aya kadar uzatabilecek.

Ücretsiz maaş desteği başvurusu nasıl yapılacak?

Bu konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ücretsiz izin maaş başvuruları ile ilgili henüz detaylar paylaşılmadı.

Emrah Özcan / İLKSAYFA