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Ücretsiz kuduz aşısı seferberliği başlatıldı

Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te gönüllü hayvanseverler ile iş birliği içinde çalışarak sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı noktalarda ücretsiz kuduz aşısı seferberliği başlattı. 
Ücretsiz kuduz aşısı seferberliği başlatıldı

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri gönüllü hayvanseverler tarafından kurulan “Karşıyaka Canları Hayvan Barınağı” ile “İnci Anne’nin Hayvan Barınağı”nda kuduz aşısı çalışmalarına başladı. Yıl sonuna kadar hem gönüllü hayvan barınaklarında hem de sokakta yaşayan can dostlara 10 bin doz kuduz aşısı yapılması planlanıyor.

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Başkent’in dört bir yanında sokak hayvanlarına gıda, mama ve kısırlaştırma desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi hayvanseverlerin kuduz aşısı taleplerine de sessiz kalmadı.

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    Her iki barınakta 600’e yakın sokak köpeğine kuduz aşısı hizmeti verilirken, bu çalışmalara katılan Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu açıklamalarda bulundu: 
“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman gönüllülerle iş birliği halindeyiz. Yakacık bölgesinden başladık, buradaki hayvanlarımızın tamamına kuduz aşısı uygulaması yapacağız. Yıl sonu itibarıyla 10 bine yakın kuduz aşısı elimizde. Ankara’nın tamamında ve gönüllü barınaklarda kuduz aşısı uygulamalarını gerçekleştireceğiz.”

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    Gönüllü hayvansever İnci Aksoyoğlu ise kuduz aşısı uygulamasının çok faydalı olduğunu belirterek, memnuniyetini, “Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde yürüttüğü hayvan dostu çalışmalardan çok memnunum. Mansur Başkan’a çok teşekkür ederim. Kendisi çok güzel çalışmalar gerçekleştiriyor” sözleriyle dile getirdi. 

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