Ücretsiz kurs desteği

Büyükşehir Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Sınavına katılmak isteyen adaylar için ücretsiz parkur hazırlık kurslarının ikincisini düzenleyecek.

POMEM kursları için başvuruları bugünden itibaren ‘parkurkursu.ankara.bel.tr’ adresi üzerinden alacak olan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kurslara 1 Eylül 2021’de başlayacak.

POMEM hazırlık kursu ile polis olmak isteyen adaylara uzman eğitmenler ve sağlık personeli eşliğinde ocak ayında kurs veren daha sonra yoğun ilgi nedeniyle ek kontenjan açan Büyükşehir Belediyesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna (BESYO) hazırlanan üniversite adaylarına da hazırlık kursu düzenleyerek destek oldu.

POMEM sınavına ilk kez girecek olan ya da bir önceki sınavda başarısız olan adaylardan lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar için yeniden açılacak kurs, Atatürk Kapalı Spor Salonu (Ulus) ve Sincan Aile Yaşam Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

KURS 1 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Hijyen ve sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak 20-25 kişilik gruplar halinde ve sınırlı kontenjanla 1 Eylül Çarşamba gününden itibaren başlayacak olan POMEM kursu, hafta içi beş gün boyunca 1,5 saat süren antrenmanlar şeklinde yapılacak.

Yaklaşık 4 ay sürmesi planlanan POMEM kursuna katılmak isteyen adaylar, “parkurkursu.ankara.bel.tr” adresi üzerinden form doldurarak başvuruda bulunabilecek. Büyükşehir Belediyesi kurs başvuru duyurusunu resmi internet sayfasında da paylaşırken, adaylar kurs hakkında detaylı bilgiye Sincan Aile Yaşam Merkezi’nin (0312) 273 97 90 numaralı telefonunu arayarak ulaşabilecek.