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Ücretsiz maske başvuruları başladı mı? Ücretsiz maske başvurusu

Cumhurbaşkanının ulusa seslenişinin ardından ülkedeki tüm Pazar yerlerine ve marketlere girişlerin maskeli bir şekilde olacağı kesinleştikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla herkese ücretsiz olarak kargo ile maske gönderileceği duyuruldu.
Ücretsiz maske başvuruları başladı mı? Ücretsiz maske başvurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular ne zaman başlıyor? Ücretsiz maske başvurusunu nasıl yaparım? Ücretsiz maskeler kimlere verilecek? Kaç tane ücretsiz maske gönderilecek? Hafta da kaç tane maske verilecek? Tüm soruların cevabını sizler için derledik.

Ücretsiz maske dağıtımında başvurular ne zaman başlıyor? Ücretsiz maske başvurusunu nasıl yaparım?

Ücretsiz maske başvuruları https://maske.epttavm.com üzerinden yapılmaya başlanmıştı ancak yoğunluk sebebiyle siteye erişimler kapatılmıştı. 6 nisan 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basına açıklamasında valiliklerin PTT ve e-devlet aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına başladığını ve devam edeceğini söyledi. 

Ücretsiz maske başvuruları;

PTT-AVM üzerinde ve

E-DEVLET üzerinden talep edebilirsiniz.

Ücretsiz maskeler kimlere verilecek?

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Ücretsiz maske dağıtımında kimlere verileceği hakkında verilen bilgiye göre 65 yaş üstü ve 20 yaş altı olan vatandaşlar bu haktan yararlanamayacak.

Kaç tane ücretsiz maske gönderilecek? Hafta da kaç tane maske verilecek?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı olmayan diğer vatandaşlara ise aile üyelerinin her biri için hafta 1 paket hakkı bulunmakta. Paket içerisinde ise 5 adet maske olduğu belirtildi.

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