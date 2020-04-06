Ücretsiz maske dağıtımı başladı mı?

Cumhurbaşkanının ulusa seslenişinin ardından ülkedeki tüm Pazar yerine ve marketlere girişlerin maskeli bir şekilde olacağı kesinleştikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla herkese ücretsiz olarak kargo ile maske gönderilebileceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular ne zaman başlıyor? Ücretsiz maske başvurusunu nasıl yaparım? Ücretsiz maskeler kimlere verilecek? Kaç tane ücretsiz maske gönderilecek? Hafta da kaç tane maske verilecek? Tüm soruların cevabını sizler için derledik.

Ücretsiz maske dağıtımında başvurular ne zaman başlıyor? Ücretsiz maske başvurusunu nasıl yaparım?

Ücretsiz maske başvuruları https://maske.epttavm.com üzerinden yapılmaya başlanmıştı ancak yoğunluk sebebiyle siteye erişimler kapatıldı ve ardından gelen diğer bir duyuru ile "Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-devlet kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Ücretsiz maskeler kimlere verilecek?

Ücretsiz maske dağıtımında kimlere verileceği hakkında verilen bilgiye göre 65 yaş üstü ve 20 yaş altı olan vatandaşlar bu haktan yararlanamayacak.

Kaç tane ücretsiz maske gönderilecek? Hafta da kaç tane maske verilecek?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı olmayan diğer vatandaşlara ise aile üyelerinin her biri için hafta 1 paket hakkı bulunmakta. Paket içerisinde ise 5 adet maske olduğu belirtildi.