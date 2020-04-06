  • BIST 91.368
  • Altın 357,310
  • Dolar 6,7683
  • Euro 7,3015
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 16 °C
»

Ücretsiz maske dağıtımı başladı mı?

Cumhurbaşkanının ulusa seslenişinin ardından ülkedeki tüm Pazar yerine ve marketlere girişlerin maskeli bir şekilde olacağı kesinleştikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla herkese ücretsiz olarak kargo ile maske gönderilebileceği duyuruldu.
Ücretsiz maske dağıtımı başladı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular ne zaman başlıyor? Ücretsiz maske başvurusunu nasıl yaparım? Ücretsiz maskeler kimlere verilecek? Kaç tane ücretsiz maske gönderilecek? Hafta da kaç tane maske verilecek? Tüm soruların cevabını sizler için derledik.

Ücretsiz maske dağıtımında başvurular ne zaman başlıyor? Ücretsiz maske başvurusunu nasıl yaparım?

Ücretsiz maske başvuruları https://maske.epttavm.com üzerinden yapılmaya başlanmıştı ancak yoğunluk sebebiyle siteye erişimler kapatıldı ve ardından gelen diğer bir duyuru ile "Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-devlet kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Ücretsiz maskeler kimlere verilecek?

maske2.jpg

Ücretsiz maske dağıtımında kimlere verileceği hakkında verilen bilgiye göre 65 yaş üstü ve 20 yaş altı olan vatandaşlar bu haktan yararlanamayacak.

Kaç tane ücretsiz maske gönderilecek? Hafta da kaç tane maske verilecek?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı olmayan diğer vatandaşlara ise aile üyelerinin her biri için hafta 1 paket hakkı bulunmakta. Paket içerisinde ise 5 adet maske olduğu belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Korona Üzerinden Kutuplaşmak06 Nisan 2020 Pazartesi 02:13
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?05 Nisan 2020 Pazar 19:45
  • Propaganda ne demek?05 Nisan 2020 Pazar 13:05
  • Türkiye'nin koronavirüs haritası04 Nisan 2020 Cumartesi 23:39
  • Etmeyeni de bulabilen bir virüs: Korona04 Nisan 2020 Cumartesi 00:40
  • Medeniyet ve Kültür04 Nisan 2020 Cumartesi 00:10
  • İstanbul Düzce arası kaç km? İstanbul Düzce arası kaç saat? İstanbul'dan Düzce'ye nasıl gidilir?03 Nisan 2020 Cuma 15:54
  • İstanbul Osmaniye arası kaç km? İstanbul Osmaniye arası kaç saat? İstanbul'dan Osmaniye'ye nasıl gidilir?03 Nisan 2020 Cuma 15:49
  • Koronavüris göçü tersine çevirdi03 Nisan 2020 Cuma 03:15
  • Koronaya karşı kuru temizleme03 Nisan 2020 Cuma 02:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti