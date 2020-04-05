  • BIST 89.553
  • Altın 351,514
  • Dolar 6,7223
  • Euro 7,2727
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 7 °C
»

Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.
Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak

"PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.

Duyuruda, "Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Maskelerin, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklanmıştı.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak06 Nisan 2020 Pazartesi 09:01
  • İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı06 Nisan 2020 Pazartesi 08:59
  • Türk bilim insanı koronavirüs aşısı ve ilacı için ilk aşamayı başarıyla tamamladı06 Nisan 2020 Pazartesi 08:50
  • Vali Yerlikaya'dan serbest kıyafet açıklaması05 Nisan 2020 Pazar 23:21
  • 8 yıl sonra ilk konuşma05 Nisan 2020 Pazar 23:15
  • Koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar etti05 Nisan 2020 Pazar 23:14
  • DSÖ: Koronavirüsün en belirgin semptomu yüksek ateş05 Nisan 2020 Pazar 22:13
  • İzmir'de tekstil fabrikasında koronavirüs gerginliği05 Nisan 2020 Pazar 18:23
  • Bilim Kurulu Üyesi Ateş: Aşı denemesi başarılı oldu05 Nisan 2020 Pazar 18:13
  • Rize'de koronayı yenen 12 kişi taburcu edildi05 Nisan 2020 Pazar 18:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti