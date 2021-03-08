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Ücretsiz psikolojik destek hizmeti

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren “Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi”, farklı branşlarda vatandaşlara ücretsiz psikolojik destek hizmeti vermeye devam ediyor. 
Ücretsiz psikolojik destek hizmeti

Danışmanlık Merkezinden psikolojik, sosyolojik ve kişisel gelişimleri için destek alan vatandaşlar, özellikle pandemi sürecinde yaşadıkları sorunlarla başa çıkabilmek için “0312 666 60 06” numaralı “Psikolojik Destek Hattı”nı arayarak hızlı ve kolay bir şekilde uzman danışmanlara ulaşabiliyor.

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Pandemi sürecinde kısmi yüz yüze görüşmelerin devam ettiği merkezde, kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle birlikte pandemi sürecinde yaşanan sendromlar, sosyal izolasyon, kaygı, endişe, korku ve strese bağlı diğer sorunlarla ilgili olarak yüz yüze iletişim daha da artacak.

Özellikle COVID-19 salgını döneminde dünyanın birçok ülkesinden psikolojik destek için arandıklarını vurgulayan Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Halit Özdilek, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Pandemi döneminde özellikle telefon hatları üzerinden tüm Türkiye’den ve dünya çapında psikolojik destek konusunda çağrılar aldık. İmkanlarımız ölçüsünde bunlarla ilgilendik ve olumlu dönüşler aldık. Yüz yüze randevu ile görüşmelerimiz devam etti, normalleşme sürecine geçilmesiyle yüz yüze görüşmelerin sayısı daha da artacak.”

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SOSYAL HİZMETLER BÜLTENİ YAYIMLANDI
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ve 10 şube müdürlüğüne bağlı birimlerin faaliyetlerinin yer aldığı ve 3 ayda bir Başkentlilerle buluşacak olan ‘Sosyal Hizmetler Bülteni’nin ilk sayısı da yayımlandı. 

Vatandaşların merkezde yüz yüze görüşmek için “(0312) 507 34 50-51” telefon numarasını arayarak randevu alabileceğini ve 2021 yılı için yeni projeleri hayata geçireceklerini belirten Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi psikologlarından Rabia Karabulut, şu bilgileri verdi:
“Merkezimizde aile eğitim seminerleri, psikoeğitim ve atölye çalışmaları içeren öğrenci gelişim programları ile okul öncesi gruplar için yapılan faaliyet sınıfları bulunuyor. 2021 yılı için yürüttüğümüz bazı projelerimiz var. Yaşam boyu farkındalık videoları ile vatandaşların doğru bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmesini hedefliyoruz. Bunun için de bir video kitaplığı oluşturuyoruz.”

Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi’nde alanında uzman 10 deneyimli danışman; haftanın 5 günü 09.00-17.00 saatleri arasında Demetevler İvedik Caddesi 129/1 Yenimahalle Ankara adresinde vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek.

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