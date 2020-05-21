Ücretsiz sebze ve meyve dağıtıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "İyilik bulaşıcıdır" sloganıyla başlattığı yardım kampanyası çerçevesinde 150 bin liralık sebze ve meyve vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı yardım kampanyasına destek veren hayırseverlerin, Pursaklar Ayyıldız Pazar Yeri'nde satın aldığı 150 bin liralık sebze ve meyve, vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "İyilik bulaşıcıdır" sloganıyla başlattığı yardım kampanyasına destek devam ediyor.

DESTEK HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Başkan Yavaş'ın bakkallardaki veresiye defterlerinin kapatılması için başlattığı ''6 Milyon Tek Yürek Kampanyası'' ile devam eden toplumsal dayanışma çağrılarına kayıtsız kalmayan hayırseverlerin desteği her geçen gün artıyor.

Kampanyaya destek olan hayırsever vatandaşlar, bu kez ramazanın ruhuna yakışır şekilde hem pazarcı esnafının hem de pazar alışverişine gelen vatandaşların yüzünü güldürdü.

150 BİN LİRALIK SEBZE VE MEYVE ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Pursaklar Ayyıldız Pazar Yeri'ndeki pazarcı esnafına önce maske ve dezenfektan dağıtan Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayırsever vatandaşlar tarafından pazarcı esnafından satın alınan 150 bin liralık sebze ve meyveyi pazar alanında alışverişe gelen vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Pazar esnafı, Ankara'da topluma örnek olan kampanyalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, hayırseverlere teşekkür etti.

"BELEDİYEMİZDEN ÇOK MEMNUNUZ"

Esnaf Celal Kındap, ''Buradan 200 kilo domates, 50 kilo patlıcan aldılar, vatandaşa dağıttılar. Çok güzel bir şey bu.'' derken, Ali Yıldoğan da ''Bizden de 30 kilo patlıcan ve 30 kilo biber aldılar. Çok teşekkür ediyoruz. Belediyemizden çok memnunuz.'' ifadelerini kullandı.

Alışveriş için pazara gelen Kalbiye Demir ise ''Dağıtılan meyve ve sebzeden ben almadım ama ihtiyaç sahiplerinin aldığını gördüm. Böyle bir günde bu çok anlamlı.'' sözleriyle duygularını paylaştı.