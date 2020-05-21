  • BIST 102.158
  • Altın 380,087
  • Dolar 6,7915
  • Euro 7,4554
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 16 °C
»

Ücretsiz sebze ve meyve dağıtıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "İyilik bulaşıcıdır" sloganıyla başlattığı yardım kampanyası çerçevesinde 150 bin liralık sebze ve meyve vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.
Ücretsiz sebze ve meyve dağıtıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı yardım kampanyasına destek veren hayırseverlerin, Pursaklar Ayyıldız Pazar Yeri'nde satın aldığı 150 bin liralık sebze ve meyve, vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "İyilik bulaşıcıdır" sloganıyla başlattığı yardım kampanyasına destek devam ediyor.

DESTEK HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Başkan Yavaş'ın bakkallardaki veresiye defterlerinin kapatılması için başlattığı ''6 Milyon Tek Yürek Kampanyası'' ile devam eden toplumsal dayanışma çağrılarına kayıtsız kalmayan hayırseverlerin desteği her geçen gün artıyor.

Kampanyaya destek olan hayırsever vatandaşlar, bu kez ramazanın ruhuna yakışır şekilde hem pazarcı esnafının hem de pazar alışverişine gelen vatandaşların yüzünü güldürdü.

150 BİN LİRALIK SEBZE VE MEYVE ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Pursaklar Ayyıldız Pazar Yeri'ndeki pazarcı esnafına önce maske ve dezenfektan dağıtan Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayırsever vatandaşlar tarafından pazarcı esnafından satın alınan 150 bin liralık sebze ve meyveyi pazar alanında alışverişe gelen vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Pazar esnafı, Ankara'da topluma örnek olan kampanyalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, hayırseverlere teşekkür etti.

"BELEDİYEMİZDEN ÇOK MEMNUNUZ"

Esnaf Celal Kındap, ''Buradan 200 kilo domates, 50 kilo patlıcan aldılar, vatandaşa dağıttılar. Çok güzel bir şey bu.'' derken, Ali Yıldoğan da ''Bizden de 30 kilo patlıcan ve 30 kilo biber aldılar. Çok teşekkür ediyoruz. Belediyemizden çok memnunuz.'' ifadelerini kullandı.

Alışveriş için pazara gelen Kalbiye Demir ise ''Dağıtılan meyve ve sebzeden ben almadım ama ihtiyaç sahiplerinin aldığını gördüm. Böyle bir günde bu çok anlamlı.'' sözleriyle duygularını paylaştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pentagon'un koronavirüs raporu sızdırıldı21 Mayıs 2020 Perşembe 07:37
  • Trump'tan Çin Dışişleri Sözcüsü'ne: Aptalca konuşuyor21 Mayıs 2020 Perşembe 07:35
  • Bakan Karaismailoğlu’nun konvoyunda kaza: 4 yaralı21 Mayıs 2020 Perşembe 07:34
  • IŞİD'in yeni lideri yakalandı21 Mayıs 2020 Perşembe 07:33
  • Taylan Kulaçoğlu tutuklandı21 Mayıs 2020 Perşembe 07:32
  • Akdeniz'de 6.2 büyüklüğünde deprem21 Mayıs 2020 Perşembe 07:31
  • İbadete açılacak camilerin kriterleri belirlendi20 Mayıs 2020 Çarşamba 23:30
  • İstanbul'da son 2 ayın en yoğun trafiği yaşanıyor20 Mayıs 2020 Çarşamba 22:48
  • Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu iptal edildi20 Mayıs 2020 Çarşamba 21:03
  • Dereköy Sınır Kapısı yeniden açıldı20 Mayıs 2020 Çarşamba 20:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti