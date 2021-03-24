2020 yılının başında Başkentli yeteneklerin dünyaya açılması ve tanınmasına destek olmak amacıyla youtuberlara ücretsiz sunulan ancak pandemi nedeniyle ara verilen ücretsiz stüdyo hizmeti yeniden başlıyor.

Genç yetenekleri desteklemek amacıyla geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyesinin stüdyolarını ücretsiz olarak youtuberlara açan Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi süreci nedeniyle ara verilen hizmeti yeniden başlatıyor.

Gençlerin tanınmalarını, kendilerini ifade edebilmelerini ve dünyaya açılmalarını sağlayacak girişimlere katkı sağlamayı hedefleyen hizmet, hijyen tedbirleri dahilinde yeniden hayata geçiriliyor.

BAŞVURULAR İNTERNET ADRESİ ÜZERİNDEN BAŞLADI

Büyükşehir Belediyesinin stüdyosunu kullanmak isteyen youtuberlar için https://ankara.com.tr/youtuber-basvuru-formu adresi üzerinden ön başvuru süreci başlatılırken, haftanın iki günü (Salı ve Çarşamba) 10.00-11.00, 11.00-12.00, 14.00-15 ve 15.00-16.00 saatleri arasında randevu talebinde bulunabilecek.

Video çekimlerini kendilerine ayrılan 1 saatlik zaman diliminde gelip çekebilecek olan youtuberlar, Büyükşehir Belediyesi ile muvaffakiyet imzalayarak; stüdyodaki elektrik, ışık, masa, sandalye ve greenbox gibi birçok ekipmanı da ücretsiz kullanabilecek.