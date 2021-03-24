  • BIST 1.414
  • Altın 441,655
  • Dolar 7,9045
  • Euro 9,3471
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -2 °C
»

Ücretsiz stüdyo hizmeti yeniden başlıyor

2020 yılının başında Başkentli yeteneklerin dünyaya açılması ve tanınmasına destek olmak amacıyla youtuberlara ücretsiz sunulan ancak pandemi nedeniyle ara verilen ücretsiz stüdyo hizmeti yeniden başlıyor.
Ücretsiz stüdyo hizmeti yeniden başlıyor

Genç yetenekleri desteklemek amacıyla geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyesinin stüdyolarını ücretsiz olarak youtuberlara açan Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi süreci nedeniyle ara verilen hizmeti yeniden başlatıyor.
Gençlerin tanınmalarını, kendilerini ifade edebilmelerini ve dünyaya açılmalarını sağlayacak girişimlere katkı sağlamayı hedefleyen hizmet, hijyen tedbirleri dahilinde yeniden hayata geçiriliyor.

youtuber1.jpg

BAŞVURULAR İNTERNET ADRESİ ÜZERİNDEN BAŞLADI
Büyükşehir Belediyesinin stüdyosunu kullanmak isteyen youtuberlar için https://ankara.com.tr/youtuber-basvuru-formu adresi üzerinden ön başvuru süreci başlatılırken, haftanın iki günü (Salı ve Çarşamba) 10.00-11.00, 11.00-12.00, 14.00-15 ve 15.00-16.00 saatleri arasında randevu talebinde bulunabilecek.
Video çekimlerini kendilerine ayrılan 1 saatlik zaman diliminde gelip çekebilecek olan youtuberlar, Büyükşehir Belediyesi ile muvaffakiyet imzalayarak; stüdyodaki elektrik, ışık, masa, sandalye ve greenbox gibi birçok ekipmanı da ücretsiz kullanabilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altındağ okçuluğun kalbi oluyor25 Mart 2021 Perşembe 00:15
  • Büyük Ozan Âşık Veysel türküleriyle anıldı24 Mart 2021 Çarşamba 04:18
  • 65 yaş ve üzeri vatandaşlar aşılanmaları için tek tek arandı24 Mart 2021 Çarşamba 03:16
  • Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 5 kat arttı24 Mart 2021 Çarşamba 02:24
  • Tam teşeküllü devlet hastanesi büyük oranda tamamlandı24 Mart 2021 Çarşamba 01:19
  • Pursaklar Hüma Sultan Hanım Evi’nde Sertifika Heyecanı24 Mart 2021 Çarşamba 00:23
  • Sözleşmeli çiçekçilik dönemi başlıyor24 Mart 2021 Çarşamba 00:22
  • Otopark tamamlandı24 Mart 2021 Çarşamba 00:21
  • ASKİ çalışmalarını hızlandırdı24 Mart 2021 Çarşamba 00:20
  • Gri Suların Geri Kazanılması projesi hayata geçirildi24 Mart 2021 Çarşamba 00:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti