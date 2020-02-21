Ucube yıkılsın, aslı yapılsın

AK Parti Milletvekili Nevzat Ceylan, ucube olarak nitelendirdiği Ulus’taki PTT Genel Müdürlüğü binasının yıkılarak, 1974’ten önceki haline uygun olarak yeniden yapılmasını istedi.

Ceylan “Bir zamanlar Ulus’ta ‘Büyük Postane’ vardı. Bu güzelim bina yıkıldı ve yerine şimdiki ucube PTT Genel Müdürlüğü binası yapılarak Ulus’un tarihi kimliğine hançer vuruldu. Yeni binanın yıkılarak aynı yere eski binanın yapılmasını talep ediyorum. Konunun takipçisi olacağım” dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan, tarihi Ulus semtindeki PTT Genel Müdürlüğü’nün mimari yapısının bölgenin dokusuna yakışmadığını söyledi.

“UCUBE” OLARAK NİTELENDİRDİ

Milletvekili Ceylan, bölgede 45 yıl önce modern mimari ile yapılan PTT Genel Müdürlüğü binasının bir an önce yıkılarak, bugün aynı noktada 1925-1974 yılları arasında hizmet veren tarihi “Büyük Postane” binasının aslına uygun olarak yeniden yapılmasını talep etti. Atatürk Bulvarı üzerindeki mevcut PTT binasını “ucube” olarak nitelendiren Ceylan, konuyu sürekli gündemde tutacağını belirtti.

“ULUS’UN TARİHİ KİMLİĞİNE HANCER VURULDU”

Ankara Milletvekili Ceylan, konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak şu notu düştü: “Bir zamanlar Ulus’ta ‘Büyük Postane’ vardı. Bu güzelim bina yıkıldı ve yerine şimdiki ucube PTT Genel Müdürlüğü binası yapılarak Ulus’un tarihi kimliğine hançer vuruldu. TBMM KİT Komisyonu’nun, PTT Genel Müdürlüğü Denetim toplantısında konuyu gündeme getirerek, yeni binanın yıkılarak aynı yere eski binanın yapılmasını talep ettim ve konunun takipçisi olacağımı söyledim. Konuyu daha önceleri üst makamlara iletmiştim.”

VATANDAŞLARDAN DESTEK

Ceylan’ın sözkonusu paylaşımı takipçileri tarafından destek gördü. Vatandaşlar, tarihi binanın yeniden yapılmasının bölge için bir hayli anlamlı olacağını kaydetti.

ÜNLÜ MİMAR VEDAT TEK TARAFINDAN YAPILMIŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından aslına uygun olarak yeniden yapılması talep edilen bina, 1925 yılında Mimar Vedat Tek tarafından inşa edildi. “Büyük Postane” olarak adlandırılan yapı 1974 yılında yıkılarak aynı noktaya PTT’nin bugünkü yapısı inşa edildi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-