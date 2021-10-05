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Uçurtma şenliği başlıyor

Mamak Belediyesi geleneksel hale getirdiği uçurtma şenliğinin bu yıl ikincisini düzenliyor. 
Uçurtma şenliği başlıyor

10 Ekim Pazar Günü Saat: 11.00’da Ege Mutlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek etkinlikte 2 bin uçurtma Mamak semalarını renklendirecek. 7’den 70’e tüm vatandaşların katılabileceği şenlik gün boyu sürecek.

Tüm halkımızı bekliyoruz

Vatandaşların doğaya karşı ilgisini artırmak ve keyifli bir hafta sonu geçirmeleri adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Geleneksel hale getirdiğimiz uçurtma şenliğimizle çocuklarımız hem el becerilerine geliştirecek hem de eğlenceli bir gün geçirecek. Etkinliğimize tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

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