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Uçuruma giden otomobilden son anda atladı

Siirt'te fren yerine gaza basan sürücü yaklaşık 350 metre yükseklikteki uçurma giden araçtan atladı.
Uçuruma giden otomobilden son anda atladı

Siirt'te bir sürücü yaklaşık 350 metre yükseklikteki uçurma doğru giden otomobilden atladı.

Alınan bilgiye göre, Botan Vadisi'ndeki Rasıl Hacar (Delikli Taş) bölgesine pikniğe giden H.G'nin (38) kullandığı otomobil, sürücünün fren yerine gaza basması sonucu uçuruma doğru hareket etti.

Otomobil hurdaya döndü

H.G. son anda uçuruma doğru giden araçtan atlarken, yaklaşık 350 metre yükseklikten düşen otomobil hurdaya döndü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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