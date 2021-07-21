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Uçuruma yuvarlanan kurbanlık büyükbaş çıkarılamayınca, olduğu yerde kesildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ipi gevşek bağlanan inek sahibinden kaçtı. Uyuşturucu iğneyle vurulan hayvan 20 metre yükseklikten uçuruma devrildi.
Uçuruma yuvarlanan kurbanlık büyükbaş çıkarılamayınca, olduğu yerde kesildi

İtfaiye ile birlikte bulunduğu yerden çıkarılması için 2 saat boyunca çabalayan vatandaşlar, hayvanı kaldıramayınca olduğu yerde kesti. 

Olay Derince Çınarlı Mahallesi’ndeki Kurban Pazarı bölgesinde meydana geldi. Yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki ineği satın alan Yasin Karadaş, hayvanı kesim alanına götürdüğü sırada ipi gevşek olan hayvan kaçtı. Karadaş, Derince Belediyesi’ne bağlı hayvan yakalama timi ile birlikte yaklaşık 3 saat boyunca hayvanı kovaladı. Bu sırada 5 adet uyuşturucu iğne ile vurulan inek, uçurumun kenarında bayılarak yaklaşık 20 metre yükseklikten yuvarlandı. 

Hayvanı kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden alamayan Yasin Karadaş, itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, dik arazide ağaçların arasında bulunan hayvanı çıkartmak için yaklaşık 2 saat boyunca çabaladı. Ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine Yasin Karadaş, hayvanı bulunduğu yerde kesme kararı aldı. İtfaiye tarafından güvenli bir bölgeye alınan hayvan, duaların okunmasının ardından kesildi. İneğin etleri, daha sonra sahibi ve yakınları tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. 

Hayvanın kaçışını anlatan sahibi Yasin Karadaş, "Hayvanı aldık. Bize satan vatandaş boynundaki ilmeği bağlamamış. Biz peşimizden geliyor zannediyorduk. Arkamı bir döndüm ki, hayvan yok. Hayvan ormana daldı. O önde, ben arkada ormanda biraz mücadele ettik. Sonra kayboldu. Sonra akşam üzeri ben ‘Belki bulurum’ diye düşünerek yeniden geldim. Buldum da. Derince Belediyesi ekibine haber verdim. Onlar uyuşturucu iğne yaptılar. Hayvan iğnenin vurulduğu yerde değil de uçurumun kenarında bayıldı ve buraya düştü. Biz de kalktığı zaman yuvarlanmasın diye itfaiyeden yardım istedik. Sağolsunlar hemen gelip müdahale ettiler.” dedi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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