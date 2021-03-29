  • BIST 1.393
  • Altın 448,865
  • Dolar 8,0800
  • Euro 9,5255
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
»

Uçuruma yuvarlanan motosikletteki çifti ölüm ayırdı

Muğla'nın Milas ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü Çağrı Düdükçü (24) hayatını kaybetti, eşi Ebru Düdükçü (21) ağır yaralandı.
Uçuruma yuvarlanan motosikletteki çifti ölüm ayırdı

Kaza, akşam saatlerinde Kargıcak Mahallesi Labranda mevkiinde meydana geldi. Çağrı Düdükçü yönetimindeki 48 RY 303 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Çağrı Düdükçü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Arkasında oturan eşi Ebru Düdükçü ise yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Esma Düdükçü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan çiftin 1 çocuklarının olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oyuncu Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti29 Mart 2021 Pazartesi 09:40
  • Rusya yaptırım baskısını artıran Batı’ya karşı Çin ile safları sıklaştırmak istiyor29 Mart 2021 Pazartesi 09:39
  • Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem29 Mart 2021 Pazartesi 09:37
  • Türkiye ve dünya gündemi29 Mart 2021 Pazartesi 09:37
  • Türkiye ve dünya gündemi29 Mart 2021 Pazartesi 09:36
  • Define bulmak amacıyla kulübede kuyu açan 4 kişi suçüstü yakalandı29 Mart 2021 Pazartesi 09:31
  • Çin çıldırdı: 20 savaş uçağıyla şoke eden taciz29 Mart 2021 Pazartesi 09:30
  • Kısıtlamada, dünyaca ünlü koyda 'kaçak inşaat' çalışması yapanlara 63 bin TL ceza29 Mart 2021 Pazartesi 09:30
  • Muş'ta 'Kar Kaplanları'nın 6 metre karla zorlu mücadelesi29 Mart 2021 Pazartesi 09:28
  • Muğla'da inşaatta çalışanlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı 29 Mart 2021 Pazartesi 09:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti