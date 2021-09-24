  • BIST 1.384,680
  • Altın 497,77
  • Dolar 8,8350
  • Euro 10,3400
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 13 °C
»

Uçurumdan deniz kenarına düşen araçtan Beşiktaş Kongre üyesinin cesedi çıktı

İZMİR'in Urla ilçesinde, uçurumdan deniz kenarına düşerek alev alan pick-up araçta Beşiktaş Kongre Üyesi Enis Server Uğur'un (58) cesedi bulundu.
Uçurumdan deniz kenarına düşen araçtan Beşiktaş Kongre üyesinin cesedi çıktı

Urla'nın Balıklıova Mahallesi'nde, dün saat 05.00 sıralarında, 06 ADV 784 plakalı çift kabinli pick-up araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple uçurumdan deniz kıyısına düşerek alev aldı. Alevleri fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almasının ardından sürücü koltuğunda yanmış bir erkek cesedi bulundu. Polis ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin Enis Server Uğur'a ait olduğu tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Uğur'un cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Uğur'un, Beşiktaş Kongre üyesi ve İzmir Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbakır 11'inci Karpuz Festivali: Renkli görüntülere sahne oldu23 Eylül 2021 Perşembe 10:20
  • Manisa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 2 saatte söndürüldü22 Eylül 2021 Çarşamba 23:05
  • Niğde’de zincirlemeli trafik kazası: 7 yaralı22 Eylül 2021 Çarşamba 23:05
  • Tunceli Valiliği, 660 öğrenciyi yurt ve misafirhanelere yerleştirdi22 Eylül 2021 Çarşamba 21:07
  • Hatalı sollama yapan otomobil 3 araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı22 Eylül 2021 Çarşamba 21:07
  • Kuraklık karpuzu da etkiledi: Bu yılki en büyük karpuz 45,5 kilo22 Eylül 2021 Çarşamba 20:12
  • Fren yerine gaza basınca otomobil ile inşaata uçtu22 Eylül 2021 Çarşamba 19:14
  • Traktörle drift atan gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı22 Eylül 2021 Çarşamba 17:20
  • Etimesgut Eryaman’ın en kaliteli etli ekmek lokantası hangisi?22 Eylül 2021 Çarşamba 14:00
  • Eryaman etli ekmek merkezi: Hanem Fırın22 Eylül 2021 Çarşamba 11:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti