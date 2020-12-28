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Uçurumun kenarındaki otomobilinde ölü bulundu 

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde kayıp olarak aranan Ali Kılınç (72) uçurum kenarında park halindeki otomobilinde ölü bulundu. Kılınç'ın yapılan ön otopside direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tespit edildi.
Uçurumun kenarındaki otomobilinde ölü bulundu 

Elbistan'da oturan Ali Kılınç, Ekinözü'nün Kabaktepe Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyaret etmek için dün sabah saatlerinde 46 VB 109 plakalı otomobiliyle evden ayrıldı. Akşam olmasına rağmen Kılınç'tan haber alamayan yakınları jandarmadan yardım istedi. Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kılınç'ı bulmak için arama çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu Kılınç'ın otomobili, Çınarlı mevkiindeki 250 metrelik uçurumun kenarında bulundu.

İhbarla bölgeye giden sağlık ekipleri, araç içerisindeki Ali Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kılınç'ın cenazesi Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ön otopside Ali Kılınç'ın direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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