Uçuşlar ve şehirler arası otobüs seferleri ne zaman başlayacak?

Normalleşme takvimi açıklandı. Açıklanan takvime göre normalleşme süreci, yurt içinde ve yurt dışında salgının seyrine bağlı olarak ‘dinamik’ bir şekilde yürütülecek.

‘Covid-19 Normalleşme Planı’ uygulaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından koordine edilecek. Peki herkesin merakla beklediği uçuşlar ne zaman başlayacak? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı’nda ulaşım nasıl olacak? Detaylar haberimizde…

İşte uçuşların başlayacağı tarih

Dış ve iç hat uçuşları kısmi olarak 27 Mayıs 2020'de başlayacak.

Otobüsler sınırlı kapasitede hizmet verecek

Ankara-İstanbul arasında karşılıklı olarak günde 1 sefer düzenlenmeye başlanacak tarih 20 Mayıs 2020. Genel ve özel kurallara uyulmak şartıyla sınırlı kapasite ile seferlere başlanması ise 27 Mayıs 2020.

Emrah Özcan / İLKSAYFA