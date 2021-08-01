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Ucuz Dönere Karşı Uyardı

Gıda fiyatlarındaki artışın merdiven altı fırsatçılığını harekete geçirdiğini söyleyen Hamburger, Pizza ve Piknik İşletmecileri Odası Başkanı Mustafa Kesinbaşoğlu, “100 gram tavuk döner en az 12 TL’den satılmalı.
Ucuz Dönere Karşı Uyardı

Hamburger, Pizza ve Piknik İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kesinbaşoğlu, son dönemlerde gıda fiyatlarındaki fahiş artışa dikkat çekerek, 100 gram tavuk dönerin en az 12 TL’den satılması gerektiğini söyledi. 12 TL’nin altında yapılan satışlar için bir kusur aramak gerektiğini kaydeden Kesinbaşoğlu, “Bu fiyatın altında satılan mamuller mutlaka sağlıksız ortamlarda, zararlı gıdalarla hazırlanmıştır. Fiyat artışları fırsatçıları harekete geçirdi” dedi.

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TAVUK BÜYÜK ORANDA ZAM ALDI

“Artan girdi maliyetlerinden dolayı bazı işyerlerimiz kapandı, birçoğu ise borç içerisinde dayanmaya çalışıyor” diyen Kesinbaşoğlu, “Artan  maliyetleri  tüketiciye yansıtmak zorunda kalıyoruz ama yapılan  düşük  fiyat güncellemeleri de masraflarımızı karşılamıyor. Aldığımız her yeni ürünü  her seferinde yeni zamlar nedeniyle fiyatı değiştiği için yüksek fiyatlardan almak zorunda kalıyoruz. Başta tavuk çok büyük oranda zam aldı, almaya da devam ediyor.”

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İKİ GÜNDE BİR ZAM GELİYOR

“Dönere takılan tavuğa hemen hemen iki günde bir zam gelmeye başladı. Geçen sene bu dönemde kilogram fiyatı 12-13 TL olan tavuk döner bugün kilogram fiyatı 25-26 TL. Belki bir kaç gün sonra kilogram fiyatı 28-30 TL olacak. Kaliteden ödün vermeden ekmek arası porsiyon 100 gram tavuk döner en  az 12 TL'den satılmalı ki esnaf kazanabilsin. 12 TL'den aşağıya satılamaz” ifadelerini kullandı.

KUSUR ARANMALI

Bu fiyatın altında yapılan satışlar için bir kusur aramak gerektiğini hatırlatan Kesinbaşoğlu, “Bu fiyatın altında satılan mamuller mutlaka sağlıksız ortamlarda, sağlık için son derece zararlı gıdalarla hazırlanmıştır” dedi. 

MERDİVEN ALTI FIRSATÇILIĞI HAREKETE GEÇTİ

Kesinbaşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü, “Artan yüksek maliyetlere karşın kaliteden ödün vermeden ve satışlarımızın da düşmemesi için, bir de fırsatçıların önünü açmamak için ancak düşük oranlarda yüzde 2-3 oranında zam yapabiliyoruz. Kazançlarımız çok düşük. Fakat yine de artan fiyat artışlarının merdiven altı fırsatçıları harekete geçirdiğini söylememiz doğru olur. Merdiven altı ürünler ekonomik ve sağlık anlamında önemli oranda tehdit oluşturuyor.”

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DUR DENİLMELİ

“Vatandaşlarımızı fırsatçılara karşı da uyarmak istiyorum. Ekmek arası tavuk döneri 5-6 TL'ye satanlar var. Fakat bunlar hem halkın sağlığıyla oynuyor, hem de haksız rekabete yol açıyorlar. Bizler kalitemizden ödün veremeyiz. Maalesef tüm esnafımız bu durumdan mustarip oldu. Et, süt, yumurta, yağ, peynir, tavuk, sıvı yağ gibi belli başlı ürünler aldı başını gitti. Artık bu fiyat artışlarına dur demenin zamanı geldi.” 

ESNAF BİTME NOKTASINDA

“Zaten esnafımız borç batağında; vergi, kira, kredi, SSK, çalışanın maaşı, ailesinin geçimi arasında sıkıştı kaldı. Sağ olsun devletimizin yardımları, destekler oldu ama onlar yetmedi. Aşırı fiyat artışlarının önlenmesi, kontrol altına alınması şart, aksi takdirde esnafımız iyice bitme noktasına gelecek. Sektörümüzün yaşadığı ekonomik sıkıntılara çare üretmek adına yetkili kurumlara yardım çağrısında bulunuyoruz. Lütfen bir çıkar yol bulalım."

Emrah Özcan/İLKSAYFA


 

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