"Ucuz saç kesimi yapan berberler hastalık saçıyor"

ABO Denetim Kurulu Başkanı Münür Önkan 3-5 liraya saç kesimi yapan berberlerin maliyeti kurtarmak için koruyucu önlemleri ihmal ettiklerini söyleyerek, “Bu berberlerde egzama, mantar, uyuz, saç kıran, AİDS gibi hastalık bulaşma riski var” dedi.

Ankara Berberler Odası (ABO) Denetim Kurulu Başkanı Münür Önkan, ucuz saç kesimi yapan berberlerdeki tehlikeyi gazetemize anlattı. Önkan, piyasa fiyatının çok altında saç kesimi yapan berberlerde müşteriye egzamasından, saç kıranına, uyuzundan mantarına ve AİDS dahi birçok hastalığın bulaşma riski olduğunu söyleyerek vatandaşları uyardı.

EGZAMA, MANTAR, SAÇ KIRAN, AİDS

Önkan ucuza saç tıraşı yapan berberlerin hastalık saçtığını belirterek, “Bazı berberler maliyetinin çok altında saç kesimi yapıyor. 3-5 liraya saç kesimi yapan berberler hastalık saçıyor. Egzamasından, mantarına, saç kırandan, cilt hastalıklarına, uyuzundan AİDS hastalığına kadar yakalanma riski var. Bunun için vatandaşlar berber seçiminde dikkatli olmalılar” dedi.

ŞİKÂYETLER ARTTI

Önkan yetkili kurumların denetimleri artırması gerektiğini savunarak, insan sağlığı ile oynayan berberlerin belirlenerek gerekli yaptırımların yapılması gerektiğini kaydetti. Ankara Berberler Odası olarak bu konu hakkında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğinin altını çizen Önkan, “Biz ne kadar çaba gösterirsek gösterelim bu ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde olarak çözülecek bir meseledir. Vatandaşlardan bu konuda çok şikâyet gelmektedir.”

DEZENFEKTE ETMİYORLAR

“Ucuza saç kesimi yapan berberler maliyeti kurtarabilmek için bir havluyu yıkamadan onlarca müşteriye kullanıyor. Kendi kişisel bakımını yapmıyor. Koruyucu aparatlarını kullanmıyor. Kullandığı alet ve edevatı saç kesimine başlamadan önce dezenfekte etmiyor. Tek kullanımlık malzeme kullanmıyor. Bunun yanı sıra birçok berber arkadaşımız saç kesimi öncesinde saçı analiz etmeden tıraş ediyor.”

SAÇ ANALİZİ BULAŞICI HASTALIKLARI ENGELLİYOR

“Saç analiz edilmeli. Sivilce, egzama, mantar, et beni ya da herhangi bir hastalık ve rahatsızlık var mı diye bakılmalı. Burada bu taşıyıcı unsuru önce kendine bulaştırmayacak daha sonra müşteriye bulaştırmayacak. Her müşteriden önce de elleri yıkayacak. Bu yüzden saç analizi çok önemli.”

UCUZ ÜRÜNLER SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

“Mesela tıraştan önce jilet değişimi mutlaka yapılmalıdır. Tarak, makas gibi edevatlar mutlaka dezenfekte edilmelidir. Kullanılan ürünlerin kaliteli olması da lazım. Organik olmasına özen gösterilmesi lazım. Birçok kişisel bakım ürününde aşırı derecede zarar veren kimyasallar bulunuyor. 3-5 liraya tıraş eden berber 100 liralık şampuanla saç yıkamaz. Bulaşık deterjanı gibi olan ucuz şampuanlarla yıkıyorlar. Bu da saça ve cilde zarar veriyor. Mesela bazı ağdalarda inşaat malzemelerinde kullanılan yapıştırıcılar kullanılıyor. Kanserojen madde içeriyor. Tehlike bu kadar büyük. Bunun denetimleri yapılması lazım. Sağlık Bakanlığı ile ilgili belediyelerin kurumları ve il sağlık müdürlükleri yapması lazım"

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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