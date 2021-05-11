  • BIST 1.443
  • Altın 490,047
  • Dolar 8,3072
  • Euro 10,1084
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 20 °C
»

UEDAŞ ekiplerinin kırsal alandaki zorlu çalışmaları, dronla havadan görüntülendi

17 günlük sokağa çıkma yasağı devam ederken enerji sektörü çalışanlarının mesaisi aralıksız devam ediyor.
UEDAŞ ekiplerinin kırsal alandaki zorlu çalışmaları, dronla havadan görüntülendi

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.(UEDAŞ), tam kapanma sürecinde elektrik kesintisi yaşanmaması adına tüm bölgede nöbet tutuyor. Yapılan açıklamada, özellikle kırsal bölgelerde sepetli ve arazi aracının ulaşamadığı hatlara yaya olarak ilerleyen ekiplerin, Güney Marmara’daki 5 milyon nüfusa kesintisiz enerji sağlamak için mücadele ettiği kaydedildi.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Sistem İşletme Direktörü Volkan Çelik, "UEDAŞ toplamda 4 ilde 50 bin kilometre enerji dağıtım hattıyla 25 bin trafo üzerinden 3.3 milyon abonesine sürekli ve kesintisiz enerji veren bir dağıtım şirketidir. Bu hizmeti verirken zorlandığımız koşullar oluyor. Sonuçta insana insanla hizmet eden bir sektördeyiz. 50 bin kilometre hat üzerinden enerji dağıtımı yapıyoruz. Dünyanın çevresi 40 bin 75 kilometredir. Yani dünyayı 1.2 kat dolaşan bir elektrik ağ yapımız var. Şebekelerimizin hepsi şehir içinde yer almıyor. Kırsalda da uzun hatlarımız bulunuyor ve onlara müdahalede koşullar zorlu bir hale geliyor" diye konuştu.

Pandemi sürecinde sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri gibi enerji sektörünün de 7-24 görevde olduğunu belirten Çelik, "Hizmet bölgemizde karantinaya alınan yer olabiliyor. Bu noktada koruyucu tulumlarından her türlü ekipmanına kadar temin ediyoruz. Birinci derecede personelimizin iş sağlığı ve güvenliğini gözetiyoruz. Bu 17 günlük kapanma sürecinde de trafik ve insan yoğunluğunun azaldığı bölgelerdeki bakım çalışmalarımızı tamamlayarak performansımızı en üst düzeyde kullanmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile telefonda görüştü11 Mayıs 2021 Salı 13:50
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Müslümanlara 'Kudüs' çağrısı: Derhal toparlanmalı ve ümmetin vahdetini temin etmeliyiz11 Mayıs 2021 Salı 13:23
  • Türkiye ile Mısır'dan İsrail görüşmesi! Arap Birliği, BM ve AB'den açıklama11 Mayıs 2021 Salı 13:18
  • Türkiye, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını şiddetle lanetledi11 Mayıs 2021 Salı 12:55
  • Doğa harikası Borçka Karagöl mayısta yağan karla beyaza büründü11 Mayıs 2021 Salı 12:55
  • Marmara'da deniz salyası rüzgarın da etkisiyle büyük oranda dağıldı11 Mayıs 2021 Salı 12:54
  • İnci kefalinin göç yolculuğu başladı11 Mayıs 2021 Salı 11:46
  • UEDAŞ ekiplerinin kırsal alandaki zorlu çalışmaları, dronla havadan görüntülendi11 Mayıs 2021 Salı 11:45
  • Manisa'ya şehit ateşi düştü11 Mayıs 2021 Salı 11:45
  • Eskişehir’de kumar oynayan 144 kişiye 644 bin lira ceza11 Mayıs 2021 Salı 11:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti