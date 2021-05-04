  • BIST 1.424
  • Altın 477,454
  • Dolar 8,3275
  • Euro 10,0030
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 24 °C
»

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda takım kadrolarını 26 oyuncuya çıkardı

UEFA İcra Komitesi, Kovid-19 salgınının turnuvayı olumsuz etkilememesi için Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak ülkelerin kadrosunda bulunduracağı oyuncu sayısını 23'ten 26'ya çıkardı.
UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda takım kadrolarını 26 oyuncuya çıkardı

UEFA'nın resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre, kadro sayısı değişikliği 2020 Avrupa Şampiyonası'na özel olarak yapıldı.

Açıklamaya göre kararın, Kovid-19 salgını ve karantina süreleri nedeniyle takımların olumsuz etkilenmemesi ve turnuvanın sürekliliğinin sağlanabilmesi için alındığı duyuruldu.

UEFA takvimine göre turnuvaya katılan takımlar, 1 Haziran'da nihai oyuncu listelerini teslim edecekler. Ancak ilk maçtan önce yaşanacak sakatlık ve hastalıklarda gerekli tıbbi onayların alınması halinde, sınırsız değişiklik hakkı ülkelere tanınacak.

Katılımcı ülkeler kadrosunda 26 oyuncu bulunduruyor olsa da, maç listesine 23 oyuncu yazabilecekler.

Ayrıca yeni uygulamaya göre, turnuva sırasında kalecilerin fiziksel olarak hazır olmaması durumunda listeye yeni kaleci eklenebilecek. Bir ya da iki kalecinin oynayabilecek durumda olması buna engel olmayacak.

26 kişilik listeden çıkarılan oyuncular, turnuvanın bütünlüğünün sağlanabilmesi için tekrar listeye dahil edilemeyecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper Lig'de görünüm04 Mayıs 2021 Salı 09:09
  • Ampute Futbol Milli Takımı Ankara'da kampa girdi04 Mayıs 2021 Salı 09:09
  • Galatasaray Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:38
  • Antonio Conte İtalya Serie A'da bir devri açan ve kapatan teknik direktör oldu03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:07
  • Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:04
  • NBA'de Giannis-Durant düellosuna sahne olan maçı Bucks kazandı03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:04
  • Fenerbahçe Kulübü 114'üncü yaşını kutladı03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:03
  • Trabzonspor'da Nwakaeme'nin gol özlemi03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:03
  • İsrail'den Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde düzenlenen tehcir karşıtı gösteriye müdahale03 Mayıs 2021 Pazartesi 09:06
  • Organizasyon Komitesi, Tokyo Olimpiyatlarını Kovid-19 önlemleriyle düzenlemeye hazırlanıyor03 Mayıs 2021 Pazartesi 09:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti