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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turuna çıkan 43 takım belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2020-21 sezonunda 2. eleme turuna çıkan 43 takım belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turuna çıkan 43 takım belli oldu

Avrupa'nın en önemli 2. futbol organizasyonunun 1. eleme turunda 2 maç ertelenirken 43 maç yapıldı.

Tek maç eleme usulü yapılan karşılaşmaların ardından rakiplerini mağlup eden Kairat (Kazakistan), Botoşani (Romanya), Ventspils (Letonya), Borac (Bosna Hersek), Teuta (Arnavutluk), Piast (Polonya), Lincoln Red Imps (Cebelitarık), Şkendiya (Makedonya), Renova (Makedonya), Apollon (Güney Kıbrıs Rum yönetimi), Bodo-Glimt (Norveç), Neftçi (Azerbaycan), Fehervar (Macaristan), Olimpija Ljubljana (Slovenya), APOEL (Güney Kıbrıs Rum yönetimi), Locomotive Tbilisi (Gürcistan), CSKA Sofya (Bulgaristan), Laç (Arnavutluk), Hibernians (Malta), AGF (Danimarka), Malmö (İsveç), Hammarby (İsveç), Rosenborg (Norveç), Zalgiris (Litvanya), Dunajska Streda (Slovakya), TNS (Galler), Sfintul Gheorghe (Moldova), Hapoel Beer-Şeva (İsrail), Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan), Backa Topola (Sırbistan), Kukes (Arnavutluk), Bala (Galler), Zrinjski (Bosna Hersek), B36 Torshavn (Faroe Adaları), Servette (İsviçre), FCSB (Romanya), Motherwell (İskoçya), Aberdeen (İskoçya), Coleraine (Kuzey İrlanda), Lech (Polonya), Partizan (Sırbistan), Shamrock Rovers (İrlanda) ve Honved (Macaristan) takımları, 2. tura çıktı.

Kalju-Mura ve Maccabi Haifa-Zelezniçar maçları, takımlardaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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