UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu kurası çekildi.

Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Ventspils-Rosenborg maçının galibiyle karşılaşacak.
Alanyaspor, Ventspils-Rosenborg eşlemesini geçen tarafla tek maç usulüne göre 24 Eylül'de deplasmanda karşılaşacak.
Beşiktaş, Borac Banja Luka-Rio Ave maçının galibiyle karşılaşacak
Beşiktaş, eleme turunda Borac Banja Luka-Rio Ave maçının galibiyle karşılaşacak.
Beşiktaş, Borac Banja Luka-Rio Ave eşlemesini geçen tarafla tek maç usulüne göre 24 Eylül'de evinde karşılaşacak.
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