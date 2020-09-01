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UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu kurası çekildi

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu kurası çekildi.
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu kurası çekildi

Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Ventspils-Rosenborg maçının galibiyle karşılaşacak.

Alanyaspor, Ventspils-Rosenborg eşlemesini geçen tarafla tek maç usulüne göre 24 Eylül'de deplasmanda karşılaşacak.

Beşiktaş, Borac Banja Luka-Rio Ave maçının galibiyle karşılaşacak
Beşiktaş, eleme turunda Borac Banja Luka-Rio Ave maçının galibiyle karşılaşacak.

Beşiktaş, Borac Banja Luka-Rio Ave eşlemesini geçen tarafla tek maç usulüne göre 24 Eylül'de evinde karşılaşacak.

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