  • BIST 2.004,10
  • Altın 776.76804
  • Dolar 13.6329
  • Euro 15.3877
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
»

UEFA Avrupa Ligi gruplarında perde kapanıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları, perşembe günü 16 karşılaşma ile tamamlanacak.
UEFA Avrupa Ligi gruplarında perde kapanıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 5 puanla D Grubu'nun 3. sırasında bulunan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. ve son haftasında 9 Aralık Perşembe günü sahasında grup lideri Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile oynayacak.

Topladığı 11 puanla E Grubu'nun zirvesinde yer alan Galatasaray ise 23:00'de, grupta ikinci sırada bulunan İtalya ekibi Lazio'ya konuk olacak.

6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

9 Aralık Perşembe:

20.45 Sparta Prag (Çekya) - Brondby (Danimarka)

20.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Rangers (İskoçya)

20.45 Real Sociedad (İspanya) - PSV (Hollanda)

20.45 Sturm Graz (Avusturya) - Monaco (Fransa)

20.45 Legia Varşova (Polonya) - Spartak Moskova (Rusya)

23.00 Napoli (İtalya) - Leicester City (İngiltere)

20.45 Antwerp (Belçika) - Olympiakos (Yunanistan)

20.45 Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt (Almanya)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

23.00 Lazio (İtalya) - Galatasaray

23.00 West Ham United (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Ludogorets (Bulgaristan - Midtjylland (Danimarka)

23.00 Braga (Portekiz) - Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Celtic (İskoçya) - Real Betis (İspanya)

23.00 Genk (Belçika) - Rapid Wien (Avusturya)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş, Borussia Dortmund'a deplasmanda yenildi08 Aralık 2021 Çarşamba 09:42
  • 3 kırmızı kartın çıktığı maçta Atletico Madrid üst tura çıktı08 Aralık 2021 Çarşamba 09:41
  • Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bahane üretmek istemiyorum tüm sorumluluk bana ait08 Aralık 2021 Çarşamba 09:41
  • PSG yıldızlarıyla kazandı08 Aralık 2021 Çarşamba 09:40
  • Sergen Yalçın: Grubu puansız tamamlamak istemiyoruz06 Aralık 2021 Pazartesi 20:41
  • Tarihi rekabette bir ilk yaşanacak06 Aralık 2021 Pazartesi 11:51
  • Cicaldau, Lazio ve Sivasspor maçlarında yok06 Aralık 2021 Pazartesi 10:37
  • Medipol Başakşehir deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi06 Aralık 2021 Pazartesi 09:44
  • F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sini Hamilton kazandı06 Aralık 2021 Pazartesi 09:43
  • Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a konuk olacak06 Aralık 2021 Pazartesi 09:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti