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UEFA Avrupa Ligi şampiyonu, Türk takımının durumunu etkileyecek

UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere'nin Manchester United ile İspanya'nın Villarreal takımları arasında oynanacak final maçı, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerden katılacak Türk takımının durumunu etkileyecek.
UEFA Avrupa Ligi şampiyonu, Türk takımının durumunu etkileyecek

İngiltere Premier Lig'de 67 puanla ikinci sırada yer alan Manchester United, sezon sonuna kadar ligi ilk 4 içinde tamamlaması ve UEFA Avrupa Ligi'nde kupaya ulaşması halinde Süper Lig ikincisi, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ikinci yerine üçüncü eleme turundan başlayacak.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 52 puanla 6. sırada yer alan ve ligi ilk 4 içinde tamamlama şansı bulunmayan Villarreal'in Avrupa Ligi şampiyonu olması halinde Süper Lig ikincisi, sezonu daha önce açarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ikinci turdan katılacak.

İki takım arasındaki final mücadelesi, 26 Mayıs Çarşamba günü Polonya'daki Gdansk Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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