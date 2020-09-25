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UEFA Avrupa Ligi'nde 34 takım play-off turuna yükseldi

Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu 34 takım, play-off turuna yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde 34 takım play-off turuna yükseldi

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off turuna yükselen ekipler belli oldu.

Tek karşılaşma üzerinden oynanan eşleşmeler sonucu Galatasaray, Ararat (Ermenistan), KuPS (Finlandiya), Viktoria Plzen (Çekya), Maccabi Haifa (İsrail), Fehervar (Macaristan), Flora (Estonya), Cluj (Romanya), Celtic (İskoçya), CSKA Sofya (Bulgaristan), Rio Ave (Portekiz), Rosenborg (Norveç), Charleroi (Belçika), Malmö (İsveç), PSV Eindhoven (Hollanda), Hapoel Beer-Sheva (İsrail), Slovan Liberec (Çekya), Kİ Klaksvík (Faroe Adaları), Saraybosna (Bosna Hersek), Kopenhag (Danimarka), Tottenham (İngiltere), Granada (İspanya), Wolfsburg (Almanya), Legia Varşova (Polonya), Basel (İsviçre), Milan (İtalya), LASK (Avusturya), AEK (Yunanistan), Dundalk (İrlanda), APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi), Standard Liege (Belçika), Glasgow Rangers (İskoçya), Sporting Lizbon (Portekiz) ve Rijeka (Hırvatistan) tur atladı.

Play-off turu karşılaşmaları 1 Ekim'de oynanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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