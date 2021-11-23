UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Kasım Çarşamba günü bir, 25 Kasım Perşembe günü ise 15 karşılaşma yapılacak. Galatasaray-Olimpik Marsilya ve Olympiakos-Fenerbahçe maçları perşembe günü oynanacak.