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UEFA Avrupa Ligi'nde 964 milyon avroluk final

UEFA Avrupa Ligi finalinde 26 Mayıs Çarşamba günü karşı karşıya gelecek İngiltere'nin Manchester United ile İspanya'nın Villarreal takımlarının toplam futbolcu değeri, 964,45 milyon avro olarak dikkati çekiyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde 964 milyon avroluk final

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre, Manchester United'ın tahmini piyasa değeri 716,75 milyon, Villarreal'in ise 247,70 milyon avro oldu.

Manchester United'ın bu sezon hücumdaki en etkili ismi olan Bruno Fernandes, 90 milyon avro ile takımın en pahalı futbolcusu olarak ön plana çıkıyor.

Ocak 2020'de Benfica'dan 55 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen 26 yaşındaki Portekizli futbolcuyu, 85 milyon avro değerle Marcus Rashford, 60 milyon avro ile de Paul Pogba izliyor.

Villarreal'de ise kulübün altyapısından yetişen stoper Pau Torres, 50 milyon avro ile takımın en değerli oyuncusu olarak göze çarpıyor.

24 yaşındaki İspanyol futbolcuyu 35 milyon avroluk piyasa değeriyle Gerard Moreno, 22 milyon avro ile de Paco Alcacer takip ediyor.

Toplamda ise Manchester United'ın Villarreal'e karşı yaklaşık 3 kat daha değerli olduğu gözüküyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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