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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi 2020-2021 sezonunun çeyrek ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalde ilk maçlar 8 Nisan, rövanşları 15 Nisan'da oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

UEFA Avrupa Ligi 2020-2021 sezonunun çeyrek ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Çeyrek finalde ilk maçlar 8 Nisan, rövanşları 15 Nisan'da oynanacak. Yarı finalin ilk ayağı 29 Nisan, rövanşları 6 Mayıs'ta yapılacak.

Bir dönem Medipol Başakşehir'de de forma giyen Fransız oyuncu Gael Clichy'nin çektiği kuralarda, aynı ülke takımlarının birbiriyle eşleşmesinin engellenmesi veya torba dağılımı gibi kurallar uygulanmadı.

Kura çekimi sonucu oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Çeyrek final:

Granada (İspanya)-Manchester United (İngiltere)

Arsenal (İngiltere)-Slavia Prag (Çekya)

Ajax (Hollanda)-Roma (İtalya)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Villarreal (İspanya)

Yarı final:

Granada-Manchester United / Ajax -Roma

Dinamo Zagreb-Villarreal / Arsenal-Slavia Prag

Kaynak: Haber Kaynağı
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