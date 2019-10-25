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UEFA Avrupa Liginde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları sona erdi.
UEFA Avrupa Liginde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun üçüncü haftası, A, B, C, D, E ve F gruplarında TSİ 22.00'de oynanan 11 karşılaşmayla tamamlandı.

C Grubu'nda yer alan Trabzonspor, sahasında Rusya'nın Krasnodar takımına 2-0 yenildi. Krasnodar'ın gollerini 49. dakikada Marcus Berg ve 90+2. dakikada Tonny Vilhena attı. Gruptaki diğer maçta ise Basel, deplasmanda Getafe'yi 1-0'lık skorla geçti.

Sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi gruplarının üçüncü haftasında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Sevilla (İspanya) - Dudelange (Lüksemburg): 3-0

B Grubu:

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Kopenhag (Danimarka): 1-1

Malmö (İsveç) - Lugano (İsviçre): 2-1

C Grubu:

Getafe (İspanya) - Basel (İsviçre): 0-1

Trabzonspor (Türkiye) - Krasnodar (Rusya): 0-2

D Grubu:

PSV (Hollanda) - LASK (Avusturya): 0-0

Sporting Lizbon (Portekiz) - Rosenborg (Norveç): 1-0

E Grubu:

Rennes (Fransa) - Cluj (Romanya): 0-1 

Celtic (İskoçya) - Lazio (İtalya): 2-1

F Grubu:

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Standard Liege (Belçika): 2-1

Arsenal (İngiltere) - Vitoria (Portekiz): 3-2

Kaynak: Haber Kaynağı
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