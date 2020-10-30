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UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 2. haftası, 12 maçla tamamlandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. haftasında, TSİ 23.00'te başlayan A, B, C, D, E ve F grubu karşılaşmaları sona erdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Roma (İtalya) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0

Cluj (Romanya) - Young Boys (İsviçre): 1-1

B Grubu:

Arsenal (İngiltere) - Dundalk (İrlanda): 3-0

Molde (Norveç) - Rapid Wien (Avusturya): 1-0

C Grubu:

Slavia Prag (Çekya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-0

Nice (Fransa) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 1-0

D Grubu:

Benfica (Portekiz) - Standard Liege (Belçika): 3-0

Rangers (İskoçya) - Lech Poznan (Polonya): 1-0

E Grubu:

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - PSV Eindhoven (Hollanda): 1-2

Granada (İspanya) - PAOK (Yunanistan): 0-0

F Grubu:

Real Sociedad (İspanya) - Napoli (İtalya): 0-1

AZ Alkmaar (Hollanda) - Rijeka (Hırvatistan): 4-1

Kaynak: Haber Kaynağı
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