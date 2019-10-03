UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci hafta maçları 3 Ekim Perşembe günü oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.
İkinci haftada Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Almanya'nın Borussia Mönchengladbach, K Grubu'nda bulunan Beşiktaş da İngiltere'nin Wolverhampton ekibini ağırlayacak. İki müsabaka da saat 19.55'te başlayacak.
Trabzonspor ise C Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'nin Basel takımını saat 22.00'de konuk edecek.
Ligde ikinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
17.50 Astana (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan)
19.55 Young Boys (İsviçre) - Rangers (İskoçya)
19.55 Feyenoord (Hollanda) - Porto (Portekiz)
19.55 CSKA Moskova (Rusya) - Espanyol (İspanya)
19.55 Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan)
19.55 Saint-Etienne (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)
19.55 Olexandriya (Ukrayna) - Gent (Belçika)
19.55 Medipol Başakşehir (Türkiye) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)
19.55 Wolfsberger (Avusturya) - Roma (İtalya)
19.55 Beşiktaş (Türkiye) - Wolverhampton (İngiltere)
19.55 Braga (Portekiz) - Slovan Bratislava (Slovakya)
19.55 AZ Alkmaar (Hollanda) - Manchester United (İngiltere)
22.00 Sevilla (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
22.00 Dudelange (Lüksemburg) - Karabağ (Azerbaycan)
22.00 Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)
22.00 Lugano (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
22.00 Trabzonspor (Türkiye) - Basel (İsviçre)
22.00 Krasnodar (Rusya) - Getafe (İspanya)
22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - LASK (Avusturya)
22.00 Rosenborg (Norveç) - PSV (Hollanda)
22.00 Celtic (İskoçya) - Cluj (Romanya)
22.00 Lazio (İtalya) - Rennes (Fransa)
22.00 Arsenal (İngiltere) - Standard Liege (Belçika)
22.00 Vitoria (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
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