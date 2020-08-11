  • BIST 1.082
  • Altın 470,846
  • Dolar 7,2808
  • Euro 8,5418
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 23 °C
»

UEFA Avrupa Ligi'nde Inter yarı finale yükseldi

UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Bayer Leverkusen takımını 2-1 mağlup eden İtalya temsilcisi Inter, son dört takım arasına kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Inter yarı finale yükseldi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında oynanan çeyrek final maçında Bayer Leverkusen ile Inter, Almanya'nın Düsseldorf kentinde karşılaştı.

Inter'e turu getiren golleri 15. dakikada Nicolo Barella ve 21. dakikada Romelu Lukaku atarken, Alman ekibinin tek golünü 24. dakikada Kai Havertz kaydetti.

Inter'in Belçikalı yıldızı Lukaku, bu turnuvada üst üste 9 maçta gol atmayı başararak tarihe geçti.

Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay, Bayer Leverkusen'de ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika forma giydi.

Inter, yarı finalde Shakhtar Donetsk-Basel eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:23
  • Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:24
  • Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor!10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:48
  • Bursaspor'da kaçan balık büyük oldu: 8 katlık düşüş10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:28
  • Pandemi sonrası triatlona Ordu'da start verilecek10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:46
  • Atletico Madrid'de iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:14
  • Fenerbahçe'de yeni sezon mesaisi sürüyor10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:13
  • Bakan Kasapoğlu'ndan Emre Gönlüşen için taziye mesajı10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:13
  • Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de sekizinci oldu10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:12
  • Stiven Plaza Trabzonspor'da09 Ağustos 2020 Pazar 09:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti