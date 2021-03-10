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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor

Takvimin sonucu merakla beklenen eşleşmeleri arasında Manchester United - Milan da bulunuyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak 8 karşılaşmayla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları yarın yapılacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 18 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.55 Manchester United (İngiltere) - Milan (İtalya)

20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Villarreal (İspanya)

20.55 Ajax (Hollanda) - Young Boys (İsviçre)

20.55 Slavia Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Granada (İspanya) - Molde (Norveç)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Kaynak: Haber Kaynağı
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