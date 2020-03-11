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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı

Avrupa kupalarındaki tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir, yarın oynanacak son 16 turu ilk maçlarında Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 2019-2020 sezonu, 8 karşılaşmayla devam edecek.

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir, yarın saat 20.55'te Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 19 Mart'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.55 LASK (Avusturya) - Manchester United (İngiltere)

20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Basel (İsviçre)

20.55 Sevilla (İspanya) - Roma (İtalya)

20.55 Medipol Başakşehir - Kopenhag (Danimarka)

23.00 Inter (İtalya) - Getafe (İspanya)

23.00 Wolfsburg (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Rangers (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Wolverhampton (İngiltere)

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