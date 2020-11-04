UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı

UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.
İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan Türkiye'nin turnuvadaki tek temsilcisi Demir Grup Sivasspor, I Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Azerbaycan'ın Karabağ takımını saat 20.55'te ağırlayacak.
Ligde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
20.55 Roma (İtalya) - Cluj (Romanya)
20.55 Rapid Wien (Avusturya) - Dundalk (İrlanda)
20.55 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Bayer Leverkusen (Almanya)
20.55 Slavia Prag (Çekya) - Nice (Fransa)
20.55 Lech Poznan (Polonya) - Standard Liege (Belçika)
20.55 Benfica (Portekiz) - Rangers (İskoçya)
20.55 PAOK (Yunanistan) - PSV (Hollanda)
20.55 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Granada (İspanya)
20.55 Rijeka (Hırvatistan) - Napoli (İtalya)
20.55 Real Sociedad (İspanya) - AZ Alkmaar (Hollanda)
20.55 Demir Grup Sivasspor - Karabağ (Azerbaycan)
20.55 Ludogorets (Bulgaristan) - Tottenham (İngiltere)
23.00 Young Boys (İsviçre) - CSKA Sofya (Bulgaristan)
23.00 Arsenal (İngiltere) - Molde (Norveç)
23.00 Leicester City (İngiltere) - Braga (Portekiz)
23.00 Zorya (Ukrayna) - AEK (Yunanistan)
23.00 Celtic (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya)
23.00 Milan (İtalya) - Lille (Fransa)
23.00 Villarreal (İspanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
23.00 Antwerp (Belçika) - LASK (Avusturya)
23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Wolfsberger (Avusturya)
23.00 Feyenoord (Hollanda) - CSKA Moskova (Rusya)
23.00 Hoffenheim (Almanya) - Slovan Liberec (Slovakya)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Gent (Belçika)
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