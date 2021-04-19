  • BIST 1.377
  • Altın 461,016
  • Dolar 8,0884
  • Euro 9,7271
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 22 °C
»

UEFA Başkanı Ceferin: 'Avrupa Süper Ligi'ni kurma girişiminde bulunan 12 kulüple ilgili sert yaptırımlar olacak

UEFA Başkanı Ceferin, "Yeni kurulan Süper Lig'deki oyuncuların FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynaması yasaklanacak." açıklamasında bulundu.
UEFA Başkanı Ceferin: 'Avrupa Süper Ligi'ni kurma girişiminde bulunan 12 kulüple ilgili sert yaptırımlar olacak

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, düzenlediği basın toplantısı ile Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını açıklarken, "Avrupa Süper Ligi"ni kurma girişiminde bulunan 12 kulüple ilgili sert yaptırımlar olacağını duyurdu.

Zoom üzerinden düzenlenen toplantıda Ceferin, 2024-2025 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'ne 36 takımın katılacağını söyledi. Yeni formata göre kulüpler, lig usulü 5 iç ve 5 dış saha olmak üzere 10 farklı takımla mücadele edecek. Müsabakalar sonucunda ortaya çıkacak puan durumuna göre ilk sekiz sırada yer alan kulüpler, son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.

9 ile 24. sıra arasında bulunan takımlar play-off oynayacak ve galip gelenler bir üst tura katılacak. 25 ile 36. sıra arasındaki takımlar ise turnuvaya veda edecek.

Son 16 eşleşmeleriyle birlikte mevcut sistemdeki eleme usulü geçerli olacak. Yeni format, UEFA Avrupa Ligi'ne de uyarlanacak.

Yeni formatın Avrupa futbolunda mücadeleyi ve dayanışmayı artıracağını söyleyen Ceferin, şunları kaydetti:

"Bu gelişmiş format, sahada elde edilen sonuçlar sayesinde Avrupa'daki herhangi bir takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayalini sürekli canlı tutacak. Ayrıca, seçilmiş küçük bir kartel grup yerine, Avrupa futbolundaki herkes için uzun vadeli yaşama imkanıyla birlikte refah ve büyüme sağlayacaktır."

12 kulübün milli oyuncularına uluslararası turnuva yasağı
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa'nın önde gelen 12 kulübünün kurduğu "Süper Lig" girişimini saçmalık olarak nitelendirdi.

Konuyla ilgili sinirli olduğunu belirten Ceferin, "Şaşırdım insanların bu kadar aşırıya gidebileceğini tahmin etmemiştim." dedi.

Ceferin, 12 kulübe yaptırımlar uygulayabileceklerini vurgulayarak, "Yeni kurulan Süper Lig'deki oyuncuların FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynaması yasaklanacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbol Ligi, "Avrupa Süper Ligi"ne karşı çıktı19 Nisan 2021 Pazartesi 14:16
  • İspanya LaLiga 'Avrupa Süper Ligi' kurma girişimini kınadı19 Nisan 2021 Pazartesi 14:16
  • Denizlispor'da teknik direktörlüğe Ali Tandoğan getirildi19 Nisan 2021 Pazartesi 14:15
  • Tottenham'da Jose Mourinho dönemi sona erdi19 Nisan 2021 Pazartesi 14:14
  • Judoda Türkiye, tarihinde üçüncü kez bir Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın madalya birden kazandı19 Nisan 2021 Pazartesi 14:14
  • 'Avrupa Süper Ligi' adıyla kurulan yeni futbol girişimine her sezon 20 takım katılacak19 Nisan 2021 Pazartesi 14:14
  • Futbolda para savaşları başlıyor19 Nisan 2021 Pazartesi 14:13
  • Türk karatesine adanmış bir hayat: Esat Delihasan19 Nisan 2021 Pazartesi 12:58
  • Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'a şansı tutmuyor19 Nisan 2021 Pazartesi 12:57
  • Eski yıldız futbolcular, 12 kulübün 'Avrupa Süper Ligi' kararını eleştirdi19 Nisan 2021 Pazartesi 12:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti