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UEFA, Beşiktaş'ın koşullu cezasını kaldırdı

UEFA, finansal ihlal yapmadığını ispatlayamaması halinde Beşiktaş'ın 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el konulması kararını kaldırdı.
UEFA, Beşiktaş'ın koşullu cezasını kaldırdı

UEFA'dan yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) yargı biriminin tespit ettiği ihlali ortadan kaldırdığı ve istenilen şartları yerine getirdiği için koşullu cezanın uygulanmayacağı kaydedildi.

UEFA, 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle Beşiktaş'ın 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyulacağını duyurmuş, siyah-beyazlı ekibin ödemeyi zamanında yaptığına ilişkin kanıtını 30 Haziran'a kadar sunması halinde verilen söz konusu cezanın kaldırılacağı belirtilmişti.

Beşiktaş'ın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) haziran ayında yaptığı itiraz kısmen kabul edilmişti.

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