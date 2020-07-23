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UEFA Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları gelirlerinden kesinti yapacak

UEFA, Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Fenerbahçe'ye Avrupa kupaları gelirlerinden kesilmek üzere 2 milyon avro para cezası verildiğini açıkladı.
UEFA Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları gelirlerinden kesinti yapacak

UEFA'dan yapılan açıklamada, 2016'da imzaladığı Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasının kurallarını ihlal eden Fenerbahçe'nin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa kupalarından elde edeceği olası gelirlerden 2 milyon avro kesintiye gidileceği kaydedildi.

Öte yandan UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonu tarafından verilen karara ilişkin, sarı-lacivertli kulübün borçlarını 15 Ekim 2019'a kadar yeniden yapılandıramaması nedeniyle para cezasının 1 milyon avroya düşme ihtimalinin gerçekleşmediği belirtildi.

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