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UEFA Şampiyonlar Ligi finali maksimum 16 bin 500 seyirci önünde oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 29 Mayıs Cumartesi günü Portekiz'in Porto şehrinde İngiltere'nin Manchester City ile Chelsea takımları arasında oynanacak final maçına maksimum 16 bin 500 seyirci alınacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi finali maksimum 16 bin 500 seyirci önünde oynanacak

UEFA'dan yapılan açıklamada, Portekiz makamlarının mücadeleye stat kapasitesinin yüzde 33'ü oranında seyirci alımına izin verdiği belirtildi.

Buna göre, Dragao Stadı'nda yapılacak karşılaşmayı en fazla 16 bin 500 seyirci yerinde izleyebilecek.

Müsabakada her iki takımdan 6'şar bin taraftar tribünde yerini alacak, genel için ayrılan 1700 bilet de bugün TSİ 15.00'te UEFA'nın internet sitesinden satışa sunulacak.

İzleyicilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduklarına dair belge veya negatif test sonucu sunmaları gerekecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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